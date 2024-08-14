Невероятная история с Курщины: это случилось с украинскими военными

Россияне взяли в плен украинских защитников, однако потом передумали и сложили оружие.

Такого вы еще не слышали! Подъехала новая невероятная история из Курской области. Россияне, пытавшиеся взять в плен украинцев, сами стали новым обменным фондом.

Как так получилось – все детали в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Новая история из Курщины

Такого, наверное, еще не было! Россияне взяли в плен украинских военных, а затем сами попали в окружение и решили не становиться удобрением, и спасти свои жизни, поэтому вместе с пленными украинскими защитниками вышли к основным силам ВСУ. Об этом в Сети рассказал военный Сил обороны с позывным "Боксер". Он добавил, что утро для его подразделения на одном из участков фронта в Курской области оказалось тяжелым:

"Невероятная история! Сегодня взяли в плен моих бойцов на Курщине, однако россияне поняли, что находятся в окружении, сложили оружие и вместе с моими побратимами вышли к основным силам ВСУ и сдались в плен".

Пока официального подтверждения этой истории нет, однако мы верим, что украинским защитникам удалось уберечься от вражеского плена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ С КУРСКА! Это случилось с украинскими военными!

Что известно о плененных россиянах?

А еще напомним, что россияне в Курской области "пачками" сдаются в плен. В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коаваленко ранее заявил, что цифры новых пленных — просто безумные. По неофициальным данным, они колеблются от 300 до 1000 оккупантов. Коваленко отметил, что количественно российских войск в Курской области было немногим более 10 тыс. человек. Если данные о тысяче пленных подтвердятся, то только за неделю российские оккупанты потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.

Ну а еще в Сети просто полно видео с пленными россиянами. Вот, например, срочники жалуются, что их все бросили.

А где кадыровцы?

Ну а еще в который раз рассказали о подвигах "ток-ток войск" — они же кадыровцы, которые тоже просто прячутся за спинами срочников, а в случае чего — бегут.

Но и кадыровцев в плену достаточно. Вот один из них передает поздравления своим собратьям.

Кроме того, российские военные просятся на обмен и отмечают, что их нужно обменять на бойцов "Азова".

Все, что мы можем сказать, это поблагодарить Вооруженные силы за пополнение обменного фонда, чтобы из российского плена освободить всех украинцев.

Сколько населенных пунктов Курщины контролируют ВСУ?

Тем временем все больше на Курщине становится украинских флагов. 13 августа вечером о результатах недельного курского позора главком ВСУ Александр Сырский доложил по видеосвязи президенту Владимиру Зеленскому и сообщил безумную цифру захваченных населенных пунктов.

Жители Курской области не сопротивляются

А уже к утру 14 августа ВСУ передали поздравления из населенного пункта Плехово на Курщине. Да и в целом местные как-то не очень сопротивляются приходу ВСУ.

А вспомните Херсон, как там люди готовы были идти с простыми палками и флагами против оккупантов. Что-то здесь такого энтузиазма не замечается и очереди в военкомат пропагандистские СМИ до сих пор показать не могут.

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