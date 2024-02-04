Невероятная история: собаку-поводыря, которая исчезла в первый день большой войны, нашли через 2 года

К жителю Днепропетровщины Сергею Гаврилюку, который имеет тяжелые нарушения зрения, вернулась его собака-поводырь Плюша. Золотистая ретриверка сбежала в первый день полномасштабного вторжения. Ее разыскивали два года. И только по удивительному совпадению все-таки нашли.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марианны Бухан.

Утро в кинологическом центре в Межигорье 24 февраля 2022 года, как и почти всюду в стране, началось со взрывов. И оттуда тогда, испугавшись громких звуков, убежала собака-поводырь, золотистая ретриверка Плюша.

Сергей Гаврилюк

Тогда Плюше, а по паспорту Ане, было три с половиной года. Два из них золотистый ретриверка жила с Сергеем Гаврилюком. Вместе они ездили за границу и на море, и даже покорили Говерлу.

Когда Плюша сбежала, у Сергея случилась депрессия. Помогли друзья, которые привезли ему годовалую овчарку по имени Кир - он стал новым поводырем и вывел Сергея из печали.

Поиски Плюши

Тем временем волонтеры чуть ли не по всей Киевской области разыскивали Плюшу - развешивали объявления, создавали сообщения в соцсетях. И они, и Сергей верили, собака жива и должна вернуться. И вот почти через два года после побега кинологу Виктору Семененко, который воспитывал Плюшу с детства, позвонил военный. Он рассказал, случайно наткнулся на объявление и понял, собака, которую в конце февраля позапрошлого года он подобрал в Киевской области очень похожа на ту, которую разыскивают.

"Военный, его зовут Константин, он сейчас воюет под Донецком. Он вместе со своим побратимом нашел Плюшу, она с ними жила все это время. Они, как он мне сообщил, были под Черниговом, и в других городах", - говорит Виктор Семененко, кинолог.

Данные со специального собачьего чипа сошлись, и тогда военный согласился отдать собаку. Единственное, что отличает нынешнюю Плюшу - это шрамы на выбритой спине. Виктор думал, что это последствия войны. Однако военный Константин, который занимался Плюшей последние два года, по телефону сообщил ТСН, что Плюша недавно вымазалась в солидоле, и поэтому ее пришлось побрить.

Плюша

Уже забрав Плюшу, кинолог Виктор сообщил об этом Сергею. Он сразу купил билеты на поезд, и вместе с женой Ольгой и собакой-поводырем Киром, отправился в Киев на долгожданную встречу.

Встречу назначили в парке. Плюша узнала хозяина за мгновение. После этого Сергей с женой и двумя собаками отправляются в кинологический центр в Межигорье. Там оба поводыря на свободном выгуле более-менее поладили.

Впереди у Плюши визит к ветеринару, привыкание в новом-старом доме, и тренировки - чтобы понять, она и дальше будет поводырем или сменит квалификацию на собаку-реабилитолога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Невероятная история Плюши! Собака-поводырь вернулась к хозяину через два года!

Напомним, из Украины эвакуировали троих львов, пострадавших от войны – где будут находиться животные.

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