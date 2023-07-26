Невероятная история спасения: двое мальчиков получили печень и почки от самого младшего донора в Украине

Из больницы "Охматдет" выписали двух мальчиков, получивших донорскую печень и почки от младшего донора в Украине.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная была ранее знакома с мальчиком, ожидавшим пересадку почек. Это ожидание длилось почти два года. Она рассказала подробности невероятного спасения.

"Лично для меня эта невероятная история началась в начале февраля. Хорошо помню тот день, потому что именно тогда я подписала согласие на донорство органов в случае смерти моего мозга. и познакомилась с Антоном", — говорится в сюжете.

Антон выглядел гораздо моложе своих 12 лет. Он родился со сложными патологиями и только с одной почкой, которая около двух лет назад перестала работать. Антон и его мама Любовь жили в больнице "Охматдет".

"Сам Бог сделал так, чтобы мы были здесь", – говорила женщина.

Мама Антона тогда так говорила, потому что их дом в Херсонской области оказался в оккупации. Возвращаться было некуда, и было невозможно. Родственники как доноры не годились, а почка все не находилась. Но Антон и Любовь ждали.

"В день нашего знакомства Антон показал мне свои игрушки и даже дал почувствовать, как гудит в его руке фистула", – рассказывает корреспондентка.

Шансы на донорскую пересадку были призрачными. Дети претендуют на донорские органы на тех же условиях, что и взрослые. Должно совпасть очень много факторов, чтобы она наконец-то стала возможной.

Двое мальчиков получили печень и почки от младшего донора в Украине Фото: ТСН

Донор Юра

Донору было 4 года. Его звали Юра. Врачи констатировали смерть мозга. Но родители мальчика, несмотря на горе, дали согласие на посмертное донорство.

К девочке, которой пересадили сердце, почти сразу пустили Юрку маму — послушать, как бьется сердце ее сына. К мальчикам в "Охматдете" журналистов пустили всего через две недели, уже на выписку.

Во дворе "Охматдета" уже свободно гуляет и застенчиво улыбается еще один рецепент — Дмитрий. Ему уже исполнилось 15. Его печень поразил цирроз.

Врачи давали очень осторожные прогнозы. Шансы прожить еще год были не больше 30%.

Сейчас об операции напоминает разве что корсет на животе.

"Сегодня Антон и Дмитрий поедут домой. Дмитрий повернется на кировоградщину, а Антон сможет уехать, когда освободят левый берег Днепра, но по крайней мере они могут жить нормальной жизнью и чувствовать себя свободными людьми", — рассказывает корреспондент.

Двое мальчиков получили печень и почки от младшего донора в Украине Фото: ТСН

Врачи ребят очень горды своими пациентами

Ольга Бабичева лечила Антона и помогла ему получить шанс попасть в списки претендентов на трансплантацию.

Результат превзошел надежду.

Врач Олег Годик объясняет нам, что переживал, ведь таких маленьких доноров в Украине раньше не было. И как бы цинично это ни звучало, для детской трансплантологии детские органы лучше.

Мамы Антона и Дмитрия день выписки называют счастливым. Только переживают, что пока не смогли лично поблагодарить родителей маленького Юрку, который дал возможность жить их сыновьям.

Добавим, что львовские хирурги спасли жизнь 14-летнего Дмитрия, получившего пулевое ранение в гостях у одноклассника.

Также ранее в Национальной детской специализированной больнице " Охматдет " впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку с остеопетрозом. Донором для ребенка стал молодой человек из Польши.

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