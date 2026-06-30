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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Невероятная находка: возле многоэтажек в Киеве обнаружили укрытие на 700 человек

Исследователи подземного Киева обнаружили в районе ЖК «Парковые озера» заброшенное противорадиационное бомбоубежище, рассчитанное на 700 человек. Пока жители новостроек во время войны не имеют надёжного убежища, капитальный советский бункер стоял засыпанный мусором.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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В Киеве обнаружили заброшенное укрытие

В Киеве обнаружили заброшенное укрытие / © Associated Press

В Киеве обнаружили необычную находку — целое противорадиационное бомбоубежище, которое оказалось никому не нужным. Подземное помещение случайно заметили исследователи подземного Киева в районе ЖК «Парковые озера» в Днепровском районе столицы.

По словам Кирилла Степанца, исследователя подземного Киева, бомбоубежище заметили на днях из-за просадки грунта. Как оказалось, раньше на этом месте располагался завод — территорию продали под жилую застройку.

«Это было укрытие завода „Агромаш“, который занимался ремонтом сельхозтехники. Я бывал там в 2010 году и видел вход в бомбоубежище. Здание предприятия снесли, а его бомбоубежище считалось утраченным. Вокруг появились жилые дома. Я думал, что его засыпали, а оказалось, что нет. Оно полностью сохранилось под землей», — рассказывает ТСН.ua Кирилл Степанец.

Парадоксы войны: укрытие на 700 человек под слоем мусора

Исследователь добавляет, что внутри сохранились все атрибуты, характерные для бомбоубежищ советских времён: противогазы, прочные герметичные двери, вытяжки.

«Мощный советский бункер считался утраченным, а оказалось, что его просто засыпали сверху мусором. Между тем на территории жилого комплекса нет приличного укрытия — таковы наши парадоксы на пятом году полномасштабной войны. Это настоящий бункер — бронированные двери, противогазы, фильтры для очистки воздуха. Помещение рассчитано на 700 человек. Кстати, я не просто употребил слово „мощный“, ведь попасть в бункер можно только через узкий проход. То есть он строился очень надежным, на случай войны, и пережил даже бесхозяйственность наших чиновников», — рассказывает Степанец.
Он отмечает, что бомбоубежище можно было косметически отремонтировать, и оно бы сейчас спасало жизни сотен жителей жилого комплекса.

«Известно, что тогда Днепровская РГА отказалась ремонтировать бомбоубежище. Дальновидные. Сказали, что нет средств и им это вообще неинтересно», — добавляет исследователь подземного Киева.

Вход в укрытие в 2010 году. Фото: Кирилл Степанец

Вход в укрытие в 2010 году. Фото: Кирилл Степанец

Таких укрытий в Киеве может быть не одно

По словам Кирилла Степанца, бомбоубежища на случай ядерной войны были на всех предприятиях Киева, которые снесли ради строительства жилья. Однако бывают и исключения: например, в ЖК «Галактика» после сноса зданий молокозавода и строительства многоэтажек бомбоубежище оставили, отремонтировали и сейчас используют в качестве надёжного укрытия.

Укрытие на карте до и после строительства. Фото Кирилла Степанца

Укрытие на карте до и после строительства. Фото Кирилла Степанца

Реакция КГГА: выясняют, кто был балансодержателем

Почему с бомбоубежищами в Киеве происходят такие вещи, когда их так остро не хватает, — об этом ТСН.ua попросил прокомментировать Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Там отметили, что ситуацию с обнаруженным бомбоубежищем бывшего завода уже выясняют специалисты Департамента. В частности, устанавливают, у кого подземное помещение находилось на балансе и кто должен был отвечать за его функционирование. Также будет решено, что делать дальше с находкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
1281
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