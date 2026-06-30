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Невероятная находка: возле многоэтажек в Киеве обнаружили укрытие на 700 человек
Исследователи подземного Киева обнаружили в районе ЖК «Парковые озера» заброшенное противорадиационное бомбоубежище, рассчитанное на 700 человек. Пока жители новостроек во время войны не имеют надёжного убежища, капитальный советский бункер стоял засыпанный мусором.
В Киеве обнаружили необычную находку — целое противорадиационное бомбоубежище, которое оказалось никому не нужным. Подземное помещение случайно заметили исследователи подземного Киева в районе ЖК «Парковые озера» в Днепровском районе столицы.
По словам Кирилла Степанца, исследователя подземного Киева, бомбоубежище заметили на днях из-за просадки грунта. Как оказалось, раньше на этом месте располагался завод — территорию продали под жилую застройку.
«Это было укрытие завода „Агромаш“, который занимался ремонтом сельхозтехники. Я бывал там в 2010 году и видел вход в бомбоубежище. Здание предприятия снесли, а его бомбоубежище считалось утраченным. Вокруг появились жилые дома. Я думал, что его засыпали, а оказалось, что нет. Оно полностью сохранилось под землей», — рассказывает ТСН.ua Кирилл Степанец.
Парадоксы войны: укрытие на 700 человек под слоем мусора
Исследователь добавляет, что внутри сохранились все атрибуты, характерные для бомбоубежищ советских времён: противогазы, прочные герметичные двери, вытяжки.
«Мощный советский бункер считался утраченным, а оказалось, что его просто засыпали сверху мусором. Между тем на территории жилого комплекса нет приличного укрытия — таковы наши парадоксы на пятом году полномасштабной войны. Это настоящий бункер — бронированные двери, противогазы, фильтры для очистки воздуха. Помещение рассчитано на 700 человек. Кстати, я не просто употребил слово „мощный“, ведь попасть в бункер можно только через узкий проход. То есть он строился очень надежным, на случай войны, и пережил даже бесхозяйственность наших чиновников», — рассказывает Степанец.
Он отмечает, что бомбоубежище можно было косметически отремонтировать, и оно бы сейчас спасало жизни сотен жителей жилого комплекса.
«Известно, что тогда Днепровская РГА отказалась ремонтировать бомбоубежище. Дальновидные. Сказали, что нет средств и им это вообще неинтересно», — добавляет исследователь подземного Киева.
Таких укрытий в Киеве может быть не одно
По словам Кирилла Степанца, бомбоубежища на случай ядерной войны были на всех предприятиях Киева, которые снесли ради строительства жилья. Однако бывают и исключения: например, в ЖК «Галактика» после сноса зданий молокозавода и строительства многоэтажек бомбоубежище оставили, отремонтировали и сейчас используют в качестве надёжного укрытия.
Реакция КГГА: выясняют, кто был балансодержателем
Почему с бомбоубежищами в Киеве происходят такие вещи, когда их так остро не хватает, — об этом ТСН.ua попросил прокомментировать Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Там отметили, что ситуацию с обнаруженным бомбоубежищем бывшего завода уже выясняют специалисты Департамента. В частности, устанавливают, у кого подземное помещение находилось на балансе и кто должен был отвечать за его функционирование. Также будет решено, что делать дальше с находкой.