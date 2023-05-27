Невероятное спасение 2-летней Виолетты Мужечук: где была и что делала девочка четыре дня (фото, видео)

Девушку удалось найти живой и здоровой на 4 день поисков.

В селе Скрипаи Харьковской области 23 мая загадочно исчезла 2-летняя Виолетта Мужечук. Девочка вышла на прогулку вместе с братом-близнецом, мальчик вернулся, а его сестренку разыскивали 4 дня и нашли 27 мая.

ТСН.ua собрал подробности о невероятном спасении 2-летней девочки, которая бродила по лесу несколько дней.

Что известно об исчезновении Виолетты Мужечук

23 мая около 19:00 в селе Скрипаи Харьковской области загадочно исчезла 2-летняя девочка Виолетта. Она вышла на прогулку во двор вместе со своим братом. Мальчик вернулся, а куда девалась маленькая девочка неизвестно.

Сразу после этого мать ребенка обратилась в полицию, которая совместно с военными, кинологами, спасателями и волонтерами бросились на поиск ребенка.

Виолетту Мужечук нашли в Харьковской области. / Фото: Национальная полиция Украины

Неравнодушные и правоохранители прочесывали местные леса и поля, а водолазы ГСЧС приступили к осмотру водоемов, которые были рядом с селом, где живет ребенок.

Мать считала, что ее дочь могли похитить

Спасатели, полиция и волонтеры прилагали максимум усилий, чтобы разыскать Виолетту. Там отмечали, что больше всего шансов, что ребенок жив есть в первые двое-трех суток.

2-летнюю Виолетту из Харьковщины искало около тысячи человек. / Фото: Национальная полиция Украины

Мать Виолетты воспитывает 4 детей, ее муж и отец защищает Украину. Женщина была уверена, что девочку могли похитить.

“Я вышла, а ее нет нигде. Я по соседям, я в центре, я по туалетам. Ему 2,5 года, я говорю: “Где Виолетта? Виолетту забрали? Я спрашиваю: "Виолетту забрали на машине?" Он говорит, что да”, — говорила тогда мама ребенка.

Виолетта Мужечук не была в лесу в 10 километрах от дома. / Фото: Национальная полиция Украины

Удивительное спасение Виолетты

Утром, 27 мая, правоохранители сообщили невероятную новость – 2-летнюю Виолетту удалось найти в лесу. Она – жива и здорова и за время своего исчезновения не стала жертвой преступления.

Фото: Пресс-служба МВД Украины

Оказалось, что девочка слишком далеко отошла от дома и потерялась. После того, как ее нашли – медики оказали Виолетте первую медицинскую помощь и она хорошо себя чувствует.

Через четыре дня поиска удалось разыскать 2-летнюю Виолетту. / Фото: Национальная полиция Украины

"Мы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой. Виолетта жива, мы ее нашли. Сегодня на ее поиски вышло почти 1000 человек. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы", — написал начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Виолетту Мужечук нашли в Харьковской области / Фото: Национальная полиция Украины

Где была Виолетта столько времени

2-летнюю Виолетту нашли 27 мая в лесу в 10 километрах от ее дома. Невероятно, но маленький ребенок провел в темном месте без людей три ночи и четыре дня и смог выжить. Она была уставшей и испуганной.

Пропавшую Виолетту обнаружили на 4 день поисков. / Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

"Девочку осмотрели врачи — и говорят, что с ребенком все хорошо. Поисковой операцией руководили полицейские, но также присоединились около тысячи человек — это спасатели, волонтеры, военные, местные жители. И именно такое взаимодействие дало желаемый результат", — написал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

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