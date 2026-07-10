Невероятные 30 гривен за поездку: власти "ушли в подполье", а киевлянам готовят самые дорогие проездные в Европе

В Киеве повысятся тарифы на проезд / © УНИАН

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До повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева остались считанные дни. Уже с 15 июля стоимость разового билета в метро и на электротранспорте может вырасти почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен. А безлимитный месячный проездной рискует стать одним из самых дорогих в Европе — его цена достигнет почти 5 тысяч гривен.

Активисты, которые предлагали городским властям ввести более умеренную тарифную сетку и настаивали на доступных месячных проездных для людей, регулярно пользующихся общественным транспортом, отмечают: чиновники КГГА их просто не слышат.

Переговоры без компромиссов: почему КГГА «ушла в подполье»

«Городские власти не стремятся искать компромисс в вопросах повышения стоимости проезда. Его просто нет. После объявления о намерении установить стоимость проездных на уровне почти 5 тысяч гривен, а стоимость разовой поездки — 30 гривен, КГГА „ушла в подполье“. Они ничего не комментируют по поводу тарифов и публично об этом не говорят. Поэтому мы, как общественная организация, можем констатировать, что нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация стала лучше, чем то, что предложила КГГА на этапе проекта. Даже после нескольких публичных переговоров с городскими властями, когда мы объясняли им, что они вводят самый дорогой проездной в Европе, чиновники смотрят на нас, кивают головами и при этом ничего не делают, повторяя, что будут скидки на разовые поездки. То есть всё идёт к тому, что введут космические тарифы на проезд, как и планировали», — рассказывает ТСН.ua соучредитель ОО «Пассажиры Киева» Александр Гречко.

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Интересно, что в процесс формирования тарифов обещали вмешаться депутаты Киевсовета. Однако они так же внезапно отказались от борьбы, как и пообещали её, сославшись на отмену сессии. Собственно, от депутатов горсовета уровень установления тарифов не зависит — этот вопрос находится исключительно в компетенции КГГА. Хотя теоретически некоторые депутатские фракции могли бы публично заявить, что даже в Европе нет таких цен на проездные билеты, которые планируют ввести в Киеве. А для обычных граждан — учителей, медиков и других — все это обернется финансовой катастрофой.

Калькулятор вместо аналитики: как рассчитывали новые тарифы

По словам эксперта, судьбу транспортных тарифов определяют два ключевых департамента КГГА:

Департамент транспортной инфраструктуры поручил «Киевпастрансу» и «Киевскому метрополитену» подготовить необходимые расчеты по себестоимости перевозок и передал их далее.

Департамент экономики и инвестицийполучил эти документы, и там, как отмечает Александр Гречко, «действующие тарифы просто умножили на коэффициент 3,75 и выставили горожанам драконовские цены — готовьте деньги».

Активисты отмечают, что это решение было принято без какой-либо оценки последствий для пассажиров — никто не подсчитывал, сколько киевлян вообще откажутся от общественного транспорта, который для многих станет непосильным. Кроме того, в профильном департаменте не могут назвать точную сумму экономии или дополнительных поступлений, которую город планирует получить от этого подорожания.

«Такую цифру нам не называют. И чиновников это устраивает. Объясню, почему. На заседании Общественного совета я задал присутствующим вопрос: „Кто из вас пользуется общественным транспортом?“. Ни один человек из присутствующих — ни из департамента экономики, ни из департамента транспорта, ни из руководства метрополитена и „Киевпастранса“ — руки не поднял. То есть люди, которые лоббируют такие безумные тарифы, сами не пользуются общественным транспортом, даже если им руководят. Конечно, это не обязательно, но проблема в том, что эти чиновники не находятся в системе координат пассажира. У них есть только свои причудливые бизнес-задачи и показатели», — отмечает Александр Гречко.

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Кто «в плюсе»? Общественный транспорт уступает частным маршруткам

Эксперт убежден: такими действиями ответственные чиновники просто подрывают конкурентоспособность коммунального транспорта Киева в пользу частных перевозчиков. Это подтверждают и расчеты экспертов по мобильности.

«Сейчас частные маршрутки возят киевлян по городу за 20 гривен. После подорожания проезда в общественном транспорте частные перевозчики окажутся „в выигрыше“ в любом случае, если стоимость разовой поездки на метро или троллейбусе вырастет до 30 гривен. Они будут получать дополнительных пассажиров и при тарифе в 20 гривен, и при 25, и даже при 27 гривен. Платежеспособные киевляне пересядут на более дешевые частные маршрутки, а коммунальный транспорт будет возить льготников, воздух и „зайцев“, — прогнозирует эксперт.

Повышение стоимости проезда должно произойти уже в следующую среду. У киевлян ещё тлеет слабая надежда, что в начале недели мэр города выступит с обращением о сохранении прежних тарифов или хотя бы об уменьшении запланированной стоимости до 20 гривен за разовую поездку и снижении запланированной цены на безлимитные проездные.

«Лично я вряд ли верю, что это произойдет, потому что чиновники уже все подстроили под озвученные цифры. Поэтому внезапное изменение ситуации к лучшему для киевлян станет приятным сюрпризом и удивлением. Но пока такой сценарий — из разряда фантастики», — добавляет специалист.

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Лайфхак для киевлян: как ездить по старым ценам ещё два месяца

Единственное, что сейчас стоит сделать жителям столицы, чтобы сэкономить, — это оптом приобрести поездки по старой цене. Если купить пакет из 50 поездок, одна обойдется в 6,50 гривны.

«Это позволит людям, которые часто пользуются общественным транспортом, в течение двух месяцев ездить по старым ценам — по 6,50 грн. Поездки можно приобрести как на пластиковую транспортную карту, так и на виртуальную в „Киеве Цифровом“. Каждую из этих карт можно пополнить на 100 поездок, дважды купив пакет из 50 поездок по цене 6,50 грн. То есть вы заплатите 650 гривен вместо 2500 гривен, ведь стоимость разовой поездки по льготному тарифу (при оптовой покупке) после 15 июля составит уже 25 гривен. Экономия для горожан значительная — 1850 гривен. Поэтому это стоит сделать, чтобы хотя бы на два месяца снизить нагрузку на бюджет при передвижении по городу. Кстати, приобретенными по низкой цене поездками можно будет пользоваться до 14 сентября. А уже после этой даты за все придется платить по новым тарифам», — подытоживает Александр Гречко.

Экономически обоснованные 30 гривен: как объясняют этот тариф в профильном департаменте

TSN.ua обратилсяв столичную мэрию с официальным запросом, чтобы выяснить: действительно ли с 15 июля киевлян ждет резкое подорожание проезда и рассматривают ли городские власти вариант снижения стоимости безлимитных месячных билетов.

Редакция обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию к обоим профильным ведомствам, ответственным за это решение. Однако Департамент экономики и инвестиций КГГА проигнорировал запрос, а ответ поступил только от Департамента транспортной инфраструктуры.

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По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры Сергея Москаленко, по состоянию на 8 июля Департамент экономики и инвестиций КГГА установил экономически обоснованный тариф на разовую поездку в коммунальном общественном транспорте столицы на уровне 30 гривен.

«Он рассчитан на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации расходов на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, представленный коммунальными предприятиями, еще выше. В настоящее время продолжается процедура проработки, согласования и подписания проекта распоряжения об установлении новых тарифов», — сообщил ТСН.uaСергей Москаленко.

Довольно странным представляется тот факт, что до объявленной даты изменения стоимости проезда осталось всего 7 дней, а «процедура рассмотрения и согласования» в кабинетах мэрии все еще продолжается.

Чиновник добавил, что сразу после подписания документ будет опубликован в установленном порядке на официальном портале Киева. О принятом решении городские власти также дополнительно сообщат через официальные информационные ресурсы и социальные сети.

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Интрига с проездными за 5 тысяч гривен продолжается

А вот что касается заоблачной стоимости безлимитных проездных, вызвавшей возмущение общественности, в профильном департаменте продолжают держать интригу, перекладывая ответственность на коллег.

«Департамент не занимается расчетом стоимости проездных билетов. Соответствующие расчеты проводит Департамент экономики и инвестиций КГГА. На сегодняшний день в наш Департамент не поступало официальной информации об изменениях стоимости безлимитных проездных билетов», — отметил господин Москаленко.

Штрафы для «зайцев» увеличатся пропорционально

В то же время в КГГА четко указали сумму штрафа, который будет налагаться на киевлян в случае выявления безбилетного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях или метро. Поездки «без билета» станут ощутимым ударом по карману.

«Что касается штрафа за проезд без билета, сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством его размер составляет двадцатикратную стоимость разовой поездки. Таким образом, в случае вступления в силу нового тарифа в размере 30 гривен штраф за проезд без билета составит 600 гривен», — резюмировали в Департаменте транспортной инфраструктуры.

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