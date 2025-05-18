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Невероятные новости от Грицика и Одарки: в гнезде пары аистов защебетали 5 птенцов (видео)
Новые подробности из жизни звездной пары птиц!
В гнезде звездной пары аистов щебечут 5 птенцов. Они появились на свет неделю назад и уже имеют собственные имена.
Как назвали аистов и какими проделками удивляли птицы в последнее время — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.
Грицик и Одарка — снова в центре внимания!
Жизнь Грицика и Одарки
Новые подробности из жизни звездной пары птиц! На этой неделе стали известны имена знаменитых аистов Украины: их назвали — Миннехаха, Ирпень, Лесик, Катря и… Джессика! Имена и пол птенцов пока условны, потому что они еще мало.
Однако имя первого птенца имеет уникальную историю. Когда оно только появилось на свет, в чате онлайн-трансляции было активное обсуждение этого события, в том числе и относительно вариантов имен для будущих аистов. Модераторами канала в связи с большим количеством озвученных имен было объявлено предложение: зритель, который сделает самый большой донат на текущий сбор для ВСУ, будет выбирать имя для первого аиста. Зритель из США, сделав наибольшее предание, предложил назвать первого аиста Миннехаха.
«Миннехаха — это имя, которое происходит из языка дакота и означает „смеющаяся вода“ или „бурная вода“. Оно стало известно благодаря поэме Генри Лонгфелло „Песня о Гайавате“, где Миннехаха, дочь вождя дакота, становится женой Гайаваты. Интересно, что такое же название носит и водопад в США, который замерзает зимой, создавая поразительные ледовые формации».
Аист трапеза
Однажды Одарка и Грицик выкармливали малышей червями, а вот другой рацион пополнился небольшими лягушками, — рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская. Трогательные кадры большого аистского семейства — смотрите дальше.
Какая участь у лелеят?
Недавно в комментарии для TSN.ua ученый Анатолий Подобайло рассказал, что дети аистов будут улетать в теплые края каждый в отдельности. Как правило, 2-3 года они находятся в Африке, чтобы достичь половой зрелости, а затем возвращаются в Украину. Однако в родной гнездо их не впустят.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТА ИСТОРИЯ ПОСТАВИЛА НА УШИ ВСЮ СТРАНУ: у знаменитых аистов Одарка и Грицик есть новости!
Особенности работы с аистами
Анатолий Подобайло поделился тем, что в начале своей деятельности не имел возможности следить за аистами. Ученый ездил летом на исследования в Харьковский заповедник, кольцевал находившихся там птенцов. Правда, потом пришлось тщательно стирать одежду.
А самого ученого к работе с аистами привлек один случай.
Прилет аиста — к рождению ребенка?
Среди украинцев есть поверье — если аист летает над одним жилищем, там скоро может появиться младенец. задуматься.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АИСТ ГРИЦИК И ОДАРКА СТАЛИ МНОГОДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ! НЕВЕРОЯТНЫЕ КАДРЫ тронули ВСЮ УКРАИНУ!
Напомним, ранее в гнезде Грицика и Одарки вылупились аисты.
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