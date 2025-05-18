Невероятные новости от Грицика и Одарки: в гнезде пары аистов защебетали 5 птенцов (видео)

Грицик и Одарка снова в центре внимания / © Pixabay

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В гнезде звездной пары аистов щебечут 5 птенцов. Они появились на свет неделю назад и уже имеют собственные имена.

Как назвали аистов и какими проделками удивляли птицы в последнее время — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Грицик и Одарка — снова в центре внимания!

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Жизнь Грицика и Одарки

Новые подробности из жизни звездной пары птиц! На этой неделе стали известны имена знаменитых аистов Украины: их назвали — Миннехаха, Ирпень, Лесик, Катря и… Джессика! Имена и пол птенцов пока условны, потому что они еще мало.

Однако имя первого птенца имеет уникальную историю. Когда оно только появилось на свет, в чате онлайн-трансляции было активное обсуждение этого события, в том числе и относительно вариантов имен для будущих аистов. Модераторами канала в связи с большим количеством озвученных имен было объявлено предложение: зритель, который сделает самый большой донат на текущий сбор для ВСУ, будет выбирать имя для первого аиста. Зритель из США, сделав наибольшее предание, предложил назвать первого аиста Миннехаха.

Однажды Одарка и Грицик выкармливали малышей червями

«Миннехаха — это имя, которое происходит из языка дакота и означает „смеющаяся вода“ или „бурная вода“. Оно стало известно благодаря поэме Генри Лонгфелло „Песня о Гайавате“, где Миннехаха, дочь вождя дакота, становится женой Гайаваты. Интересно, что такое же название носит и водопад в США, который замерзает зимой, создавая поразительные ледовые формации».

Аист трапеза

Однажды Одарка и Грицик выкармливали малышей червями, а вот другой рацион пополнился небольшими лягушками, — рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская. Трогательные кадры большого аистского семейства — смотрите дальше.

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Какая участь у лелеят?

Недавно в комментарии для TSN.ua ученый Анатолий Подобайло рассказал, что дети аистов будут улетать в теплые края каждый в отдельности. Как правило, 2-3 года они находятся в Африке, чтобы достичь половой зрелости, а затем возвращаются в Украину. Однако в родной гнездо их не впустят.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТА ИСТОРИЯ ПОСТАВИЛА НА УШИ ВСЮ СТРАНУ: у знаменитых аистов Одарка и Грицик есть новости!

Особенности работы с аистами

Анатолий Подобайло поделился тем, что в начале своей деятельности не имел возможности следить за аистами. Ученый ездил летом на исследования в Харьковский заповедник, кольцевал находившихся там птенцов. Правда, потом пришлось тщательно стирать одежду.

А самого ученого к работе с аистами привлек один случай.

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Прилет аиста — к рождению ребенка?

Среди украинцев есть поверье — если аист летает над одним жилищем, там скоро может появиться младенец. задуматься.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АИСТ ГРИЦИК И ОДАРКА СТАЛИ МНОГОДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ! НЕВЕРОЯТНЫЕ КАДРЫ тронули ВСЮ УКРАИНУ!

Напомним, ранее в гнезде Грицика и Одарки вылупились аисты.

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