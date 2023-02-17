Невиданные болезни: перинатальный центр в Харькове, показанный Бекхэмом, констатирует увеличение патологий у младенцев

Рождаемость уменьшилась втрое, а у младенцев обнаруживают такие болезни, что большинство медиков раньше видели только в учебниках. Харьковский областной перинатальный центр выхаживает преждевременно родившихся детей и лечит малышей с патологиями. Мамы вынашивали их под обстрелами и в оккупации, где не было полноценного медицинского ухода, говорится в ТСН.

Ирина впервые прижимает своего малыша, который родился еще третьего февраля, но из-за сложных родов его сразу же перевели в реанимацию. “Стресы были, потому что было две ракеты в мой дом. А я уже была на 4 месяца. Ну и роды, конечно, прошли очень сложно, но уже лучше. Уже можем хотя бы самостоятельно дышать. Уже радует, что хоть можно взять на ручки, а то в реанимации был и не видела его”, — рассказывает женщина о сыне Саше.

Волнение, обстрелы, оккупация, так что за последний год количество патологий у младенцев увеличилось в разы. Особенно у тех, чьи мамы провели всю беременность без врачей в оккупации. “Очень много сейчас очень тяжелых пневмоний у доношенных детей. Этого мы не видели до войны совсем, вот просто совсем. Даже мы видели детей с такими гнойными поражениями кожи, которые мы до этого… Ну, я, потому, ведь я давно работаю – я это помню, а мои врачи это видели только в учебниках и в моих лекциях”, — говорит директор Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова.

Также читайте За сутки россияне обстреляли едва ли не весь Херсон: последствия зафиксировали журналисты ТСН

Наибольший стресс война нанесла в первые недели, в это время стало больше преждевременных родов. В перинатальном центре выхаживали крошек весом от 500 граммов, впрочем, непрерывные обстрелы усложнили работу. “Жили в палатах, спали на полу, просто клали матрас и спали. Сирена, тревоги, женщины с детьми после нормальных родов выходят в коридор, а реанимация остаются и становятся, закрывали собой”, — рассказывают медики.

«Мы пытались их куда-то перевезти и пойти с ними в более безопасное место, но мы очень быстро с первого раза поняли, что это путь в один конец. Потому что вспять мы вернемся с меньшим количеством детей”, — добавляет Ирина Кондратова.

Ирина о жизни младенцев в подвалах и о родах под обстрелами в марте рассказала всему миру. Футболист Дэвид Бекхэм на несколько дней отдал свою страницу в инстаграмме врачу из Харькова. Снимала подвал, имитированные палаты для рожениц, уход за малышами. Донаты, собравшие Бекхэм со сторис врача — передал в фонд "Юнисеф". На эти средства все роддома Украины получили наборы для операций, закупили несколько автомобилей для недоношенных детей, а Харькову приобрели инкубатор и аппарат для искусственной вентиляции легких. “Это были такие недели, когда нам всем казалось, что мы брошены наедине с этой ордой. Дэвид реально был первой медиаперсоной такого уровня, который тогда поддержал открыто Украину”, — подчеркивает директор.

Под обстрелами во время родов врачи и роженицы поддерживали друг друга. Окна заложили мешками, чтобы взрывы не было слышно и женщины не имели стрес. "А еще мы им надевали наушники и включали музыку, которую они любят. Чаще врачи, акушерки слышали эти взрывы и были моменты, когда роженицы нас успокаивали, потому что у них музыка играет, а мы слышим это все”, — вспоминает Ирина.

Три месяца врачи жили в этом подвале вместе с роженицами и младенцами. Акушерка Мария не может вернуться домой до сих пор, ее дом поврежден ракетами. “Семья живет в помещении сестринской, на диване. Здесь наши личные вещи. Сын любит складывать пазлы, дочь читает книги. От восьми до шестнадцати я занимаюсь работой, я ухаживаю за беременными. А от 8 до 16 дети на онлайн-занятиях в школе”, — показывает жизнь в больнице Мария.

Впрочем, все эти трудности, говорят медики, только сплотили. Малышей подземелья, за которыми ухаживали, помнят поименно. За время великой войны в центре не прекращали работу ни на день. Здесь родилось более тысячи детей, но это втрое меньше, чем в мирное время.

Читайте также:

Выдерживают налет дронов-камикадзе и уничтожают колонны танков: бойцы Угледара показали свою работу

Медведчук предлагает для Украины "корейский план": Данилов рассказал, в чем он состоит

Повестки обещают вручать везде без исключений: в Украине продолжается всеобщая мобилизация