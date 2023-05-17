Невиданные потери россиян, которые отказываются замечать: мрут, как ни одна другая армия мира

200 тысяч погибших за 15 месяцев - таких человеческих потерь за такой промежуток времени не понесла ни одна армия мира со времен Второй мировой войны. За 10 лет войны в Афганистане погибли 15 тысяч советских военных. А война, как говорится, привела к гибели самого СССР. Зато нынешнее российское общество реагирует на ужасную статистику на удивление безразлично, говорится в ТСН.

После освобождения Киевщины больше года назад в вагоны-рефрижераторы свозили трупы российских военных. Своим они оказались не нужны, их брошенные тела гнили в полях, их грызли дикие животные. Сотни мешков с труппами украинцы стремились как можно скорее передать России. Однако там забирать их не хотели, чтобы не засветить реальные потери. Более того, в этот поезд смерти несколько раз пытались попасть ракетами. Дальше скрывать массовую гибель своих военных становилось все труднее.

Специальные кладбища в России разрослись до гигантских размеров. Судя по видео, которые обнародуют российские активисты, наибольшие потери в последние месяцы несут "вагнеровцы", где практикуют как основной способ наступления так называемые "мясные штурмы".

Миллиардер Евгений Пригожин, управляющий группировкой "Вагнер", придумал схему рекрутинга уголовников в зонах, возродил сталинскую практику заградительных отрядов и отнюдь не жалел зэков, чтобы в своем соперничестве с руководителями Минобороны создать впечатление, что воюет его армия. Бои за Бахмут стали наиболее кровопролитными за всю войну, так что и кладбищ "Вагнера" в России насчитали уже шест, и их становится все больше. Стремительно пополняют мортиролог и мобилизованные россияне. Некоторые из них записывали обращения, умоляли забрать с передовой. Говорили: они, упаси Бог, не отказываются убивать украинцев, но их, мол, недоучили и плохо обеспечили. Таких командование быстро отправляет в новую бойню - и недовольных становится меньше.

Украинские военные, принимавшие этих и других пленных, удивлялись ужасному отношению России к своим солдатам. У них даже нечим было остановить кровь. Раненые россияне очень часто умирают, потому что система санитарной эвакуации и медицинской помощи у них та же, что и во времена их дедов, которых постоянно упоминает российская пропаганда.

В то же время топ-пропагандистка Симоньян уверяет, что война в Украине - это и выгодно, и не так уж опасно. “У контрактников отличные условия. Те возможности и деньги, которые люди заработают там, многие не заработают никогда. Лучше пойти служить в армию, вместо того, чтобы где-то в сельском поселении курить бамбук. Да, конечно, это связано с риском для жизни, но с риском для жизни связана жизнь”, - утверждает она.

Вряд ли с этим согласились бы родственники погибших, которым приходилось месяцами искать своих. Из перехватов СБУ стало известно об огромном могильнике под Донецком, где мертвые тела лежат под открытым небом, как на свалке. Вот что рассказал российский военный в частном разговоре. “Сестра уехала в Донецк, там, грубо говоря, свалка. Лежат друг на друге. Платила деньги. И переворачивали тела, пока не нашла”, – рассказал он.

Охранники этого могильника за взятки помогают искать среди трупов своего родственника. “Там свалка высотой в человеческий рост. Говорит: тысячи и тысячи. Ограждены, окружены и, говорит, тысячами привозят, тысячами…” - добавляет россиянин.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях в прошлом году в сентябре: 5937 погибших. Это, конечно, ложь. Только по некрологам и другим открытым источникам BBC установила более 22 тысяч погибших поименно. Реальное количество потерь гораздо больше. Однако точно число погибших за российский нацизм смогут установить только, если посмотреть правде в глаза захотят сами россияне.

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