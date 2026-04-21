Невидимые для РЭБ: украинские военные рассказали об уникальном оружии

Война дронов переходит на новый уровень: от обычных «Мавиков» до перехватчиков авиационного типа и беспилотников на оптоволокне, невидимых для РЭБ. Бойцы бригады «Тайфун» ежедневно ведут технологическую дуэль с врагом. Пока одни выслеживают оккупантов в небе, другие в секретных мастерских перебирают «птичек», чтобы те летели дальше и били точнее.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Как воюют аэроразведчики

Командир экипажа «Экап» объясняет: аэросведчики должны быть глазами всего подразделения. И действовать как можно быстрее, чтобы враг не успел изменить планы.

«Экап», командир экипажа аэросведки бригады «Тайфун»: «Работа заключается в том, чтобы выявить противника и максимально быстренько сделать дешифровку и передать ее смежникам. Смежники, в свою очередь, отработают определенными средствами поражения. И в целом есть плюсы для нас, то, что мы обнаружили, и для них, что поражено».

Воздушные дуэли и дроны-перехватчики

Помешать воздушным разведчикам может не только вражеская ПВО, но и обычный ветер. Когда он порывистый, хрупкие крылья становятся беспомощными. А еще в небе продолжаются настоящие дуэли с применением дронов-перехватчиков.

«Конечно, есть перехватчики у данных неприятных людей… У них есть свои, у нас есть свои. Летит крыло, они его поражают. Был один случай, когда враг хотел сбить наш борт, но у него это не удалось. Мы, как говорится, откудали по пятам», — говорит «Экап»

Дроны на «поводке»: прорыв в борьбе с РЭБ

В мастерской беспилотникам заменяют аккумуляторы, платы и «мозги», чтобы экипажи не имели неприятных сюрпризов во время взлета. А еще работают над FPV-камикадзе. Авиационный техник Николас показывает последние пополнения — дроны на оптоволокне. Такая птичка тянет за собой тонкую нить связи, поэтому ее невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

«Николас», авиационный техник бригады «Тайфун»: «Он не уязвим к средствам РЭБа. Ты его можешь только услышать, увидеть, все. Он нигде на локаторах не светится, ни на каких датчиках. Он все проходит. Но надо навыки. Надо очень плавно, маршрут свой заблаговременно предусматривать и планировать».

Лаборатория «Джуса»: замена дефицитным ракетам

Офицер по кличке Джус руководит лабораторией, где FPV-дроны превращают в перехватчиков. То, что раньше сбивали дефицитными ракетами, теперь приземляют шустрые коптеры.

«Джус», старший мастерской бригады «Тайфун»: «FPV на цифровой системе для более хорошего качества картинки, чтобы можно было бы увидеть воздушные цели. Они слишком маленькие на экране оператора. Это обычно FPV 8-9 дюймов, используется для уничтожения разведывательных крыльев врага, ударных, таких как „Молнии“».

Будущее технологий: мастерство против массы

Россияне тоже пытаются масштабировать эту технологию, однако наши технари уверяют: оптоволокно — это лишь временный этап из-за большого веса катушки. Будущее — за новыми системами связи. Пока же производители соревнуются в мощности батарей, бойцы «Тайфуна» пытаются превзойти противника в мастерстве пилотирования. Потому что каждая сбитая вражеская «Молния» или «Орлан» — это сохраненные жизни.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ 12:00 ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!