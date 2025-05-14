Невидимый наблюдатель: воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте

"Фурия" в небе / © ТСН

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Украинская «Фурия» следит за каждым шагом оккупантов. С помощью беспилотника воздушная разведка 44 отдельной артиллерийской бригады успешно корректирует огонь по врагу. Увидев с неба цель воины передают координаты и артиллерия бригады уничтожает россиян и их технику.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Военные называют «Фурию» очень эффективным беспилотником, который одновременно и прост в использовании. Экипаж «Фурии» - четыре воина, водитель и три оператора беспилотника, работают ребята с самого утра.

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«Сегодня было повреждено тоже две пушки - Д-30, Д-20», - говорит старший оператор БПЛА «Фокс».

"Орки как раз вытаскивали, делали замену пушек и мы в тот момент их подловили. Подключились смежные подразделения и туда уже все летело и снаряды и FPV«, - говорит »Алмаз".

Во время визита ТСН по наводке пилотов, артиллерия 44 бригады уничтожила еще несколько пушек россиян. Экипаж работает под землей, чтобы их не засекли вражеские дроны. На нескольких квадратных метрах здесь и рабочее место и небольшая кухня, умывальник и кровати. Ребята вместе работают уже полгода, говорит воин под псевдонимом «Алмаз». 24-летний парень уже шесть лет в армии. До полномасштабного играл в военном оркестре на барабанах. Работа, говорят военные интересная, особенно, когда видят как пылает российская техника. Только их «Фурия» совершила более двух сотен успешных полетов, говорят воины. Говорят, многое зависит от погодных условий. И здесь пригодится «Маэстро», который ранее служил в метеобатареи.

Экипаж дрона / © ТСН

«Вот сейчас лето – холодные, горячие потоки ветра тоже влияют, если будут горячие борт будет поднимать, опускать мы с этим поделать ничего не можем, сам борт будет опускать, поднимать», – говорит Маэстро.

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С помощью "Фурии" пилоты следят за каждым шагом окупантов. Говорят, хоть и уставшие, но должны быть здесь до конца. В первую очередь ради семей, которые ждут их дома.

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