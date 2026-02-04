- Дата публикации
"Невозможно слушать без слез": что известно об обстреле в Запорожье, где россияне убили 18-летних парня и девушку
Российские оккупанты ударили беспилотником по спальному району Запорожья. Погибли двое 18-летних подростков, повреждены роддом и многоэтажки.
Вечер в Запорожье превратился в ад. Российские нелюди цинично ударили беспилотником типа «Шахед» по людному месту в спальном районе города. Удар пришелся вблизи торгового ряда, где нет ни одного военного объекта — только аптеки, магазины, многоэтажки и роддом. Трагедия унесла жизни двух 18-летних молодых людей.
Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте прилета.
Смертельный вечер в спальном районе
Около 6 вечера, когда жители района массово возвращались с работы, российский дрон попал прямо перед входом в магазины. На месте взрыва образовалась огромная воронка, а припаркованные рядом автомобили вспыхнули за считанные секунды.
Самым страшным последствием удара стала гибель двух подростков. Местные жители рассказывают: погибшие были влюбленной парой, обоим только исполнилось 18.
Над телом парня склоняются родные. Улицу пронизывают нечеловеческие крики матери: «Степаааа!». Это невозможно слушать без слез», — говорит корреспондентка ТСН.
Раненые дети и удивительные спасения
Кроме погибших, пострадали еще 11 человек. Среди них — трое детей в возрасте 11, 12 и 15 лет, которые случайно оказались неподалеку. Самую старшую девочку медики госпитализировали в тяжелом состоянии.
Господин Олег, который работает в одном из магазинов, говорит — в этот вечер родился в рубашке.
Олег, житель Запорожья: «Осколок влетел прямо в дверь, разбил стекло. Я даже среагировать не успел. У меня как раз клиент стоял, я за него испугался больше всего, чтобы с ним ничего не случилось».
Разрушение гражданской инфраструктуры
На помощь людям сразу пришли спасатели, медики и волонтеры. Павел, волонтер, который живет в пяти минутах от места прилета, начал обходить дома сразу после взрыва.
По предварительным данным местных властей, взрывной волной и обломками повреждены:
Пять многоэтажек;
Учебное заведение;
Медицинские учреждения;
Родильный дом.
Поисково-спасательные работы на месте продолжались до поздней ночи. Медики продолжают оказывать помощь раненым, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи.
