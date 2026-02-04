"Невозможно слушать без слез": что известно об обстреле в Запорожье, где россияне убили 18-летних парня и девушку

Место трагедии / © ТСН

Реклама

Вечер в Запорожье превратился в ад. Российские нелюди цинично ударили беспилотником типа «Шахед» по людному месту в спальном районе города. Удар пришелся вблизи торгового ряда, где нет ни одного военного объекта — только аптеки, магазины, многоэтажки и роддом. Трагедия унесла жизни двух 18-летних молодых людей.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте прилета.

Смертельный вечер в спальном районе

Около 6 вечера, когда жители района массово возвращались с работы, российский дрон попал прямо перед входом в магазины. На месте взрыва образовалась огромная воронка, а припаркованные рядом автомобили вспыхнули за считанные секунды.

Реклама

Самым страшным последствием удара стала гибель двух подростков. Местные жители рассказывают: погибшие были влюбленной парой, обоим только исполнилось 18.

Над телом парня склоняются родные. Улицу пронизывают нечеловеческие крики матери: «Степаааа!». Это невозможно слушать без слез», — говорит корреспондентка ТСН.

Раненые дети и удивительные спасения

Кроме погибших, пострадали еще 11 человек. Среди них — трое детей в возрасте 11, 12 и 15 лет, которые случайно оказались неподалеку. Самую старшую девочку медики госпитализировали в тяжелом состоянии.

Господин Олег, который работает в одном из магазинов, говорит — в этот вечер родился в рубашке.

Реклама

Олег, житель Запорожья: «Осколок влетел прямо в дверь, разбил стекло. Я даже среагировать не успел. У меня как раз клиент стоял, я за него испугался больше всего, чтобы с ним ничего не случилось».

Разрушение гражданской инфраструктуры

На помощь людям сразу пришли спасатели, медики и волонтеры. Павел, волонтер, который живет в пяти минутах от места прилета, начал обходить дома сразу после взрыва.

По предварительным данным местных властей, взрывной волной и обломками повреждены:

Пять многоэтажек ;

Учебное заведение ;

Медицинские учреждения ;

Родильный дом.

Поисково-спасательные работы на месте продолжались до поздней ночи. Медики продолжают оказывать помощь раненым, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАПОРОЖЬЕ и ХАРЬКОВ пережили УДАРЫ, которые ШОКИРУЮТ ВСЕХ!