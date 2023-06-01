"Невозможно установить": Кличко ответил, было ли закрыто укрытие поликлиники, возле которого погибли люди в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники в Деснянском районе, возле которого погибли люди. Так как взрывной волной выбило все двери и окна.

Об этом сообщает корреспондент сайта ТСН.ua с места происшествия.

"Одна информация — люди говорят, что укрытие было закрыто. Из других источников говорят, что люди находились в укрытии. И каким образом они туда попали, если оно было закрыто также невозможно установить. Невозможно установить, потому что взрывной волной выбиты все двери, все окна. Мы также не можем сейчас четкий ответ на это предоставить", — сказал Кличко.

Он объяснил, что обстоятельства трагедии установит расследование. По словам мэра, этим занимается полиция, служба безопасности Украины и прокуратура.

"Надеюсь, максимально быстро мы получим информацию, было ли укрытие закрыто, было ли оно открыто, чтобы не было никаких спекуляций. Но еще раз могу заявить, что мы сегодня еще дополнительно проверим. Потому что наша задача – это безопасность граждан, это самый важный вопрос", — заявил мэр.

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