"Невзрачный дядя, который много курил": неизвестные факты о Симоне Петлюре и почему Россия боится его по сей день

Симона Петлюру враги боятся даже после его смерти.

Сегодня, 22 мая - 145 лет со дня его рождения. Советская пропаганда старательно дискредитировала Петлюру.

Почему мифы о нем так долго вводили в заблуждение людей - в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Сначала он возглавил армию, а затем и государство. Историки отмечают, он абсолютно невзрачный, обычный дядя, который много курил. Именно с сигаретой и зафиксирован Симон Петлюра на редкой видеохронике, сохранившейся до наших дней.

Симон Петлюра

Он руководил украинским государством в самый тяжелый период его существования. Сначала - генсекретарь по военным делам. А после свержения власти гетмана Скоропадского, подписавшего союз с небольшевистской Россией, стал главным атаманом войск УНР. А уже потом возглавил и ее Директорию.

В декабре 1918-го года украинская армия после антигетманского переворота вошла в Киев. Главный атаман Петлюра прибыл сюда на поезде. И его киевляне приветствовали от железной дороги до Софийской площади, где по случаю возрождения Украинской народной республики, состоялся военный парад. Сильная армия для Петлюры приравнивалась к мощному государству. Он как можно скорее пытался свое войско украинизировать.

Евгений Шупик показывает нарукавные знаки войска времен Петлюры. Они стали прототипом современного шеврона ВСУ. Только петлюровский - вырезался в форме трезубца и должен был пришиваться по двенадцати углам.

Форма времен Симона Петлюры

Петлюровской армии приходилось воевать с большевиками и "деникинцами", то есть с - русскими красной и белой армий.

На самом деле Петлюра - публицист и театральный критик. Когда жил в Москве, издавал украинский журнал. Во время Первой мировой, как бы сейчас сказали, на волонтерских началах занимался военным снабжением и носил форму, подобную военной. Впоследствии организовал современным языком добробат, говорит историк Андрей Ковалев, и лично защищал Киев.

Освободительные соревнования, которые в историю вошли как Украинская революция, мы проиграли. Украину мало кто признавал, ее руководители не имели политического опыта. В Европу Петлюра эмигрировал уже в последний момент. И там возглавил правительство УНР в экзиле.

Симон Петлюра

"Я не уверен, что другой политик мог бы спасти Украину в то время. Он был последним, который остался на этом капитанском мостике корабля, который назывался Украина", - говорит Андрей Руккас, кандидат исторических наук.

В мае 1926 года Симона Петлюру показательно убивают в центре Парижа. Якобы за еврейские погромы. Убийца Самуил Шварцбард с места преступления даже не пытается убежать. Историк Андрей Руккас говорит, что все так и планировалось.

"Дело вернули так, что это был процесс не над убийцей Петлюры, а над самим Петлюрой, над жертвой. И фактически Петлюру заклеймили, как руководителя этой погромнической волны, положили большое клеймо антисемита на Петлюру и на все украинское движение. Мы можем говорить таким образом, что судебный процесс происходил над самой идеей Украинской народной республики", - говорит историк.

Хроника 20 века

Эксперты отмечают что клише Петлюра-погромщик - это чисто плод советской пропаганды. Он был живым носителем идеи возрождения государственности. Поэтому Петлюру мало было просто убить, его нужно дискредитировать в глазах всего мира. Пропаганда была такой сильной, что мифы и сейчас, спустя века кое-где живы. Антисемит и погромщик - так прочно засело в головах, что улица Петлюры в Киеве появилась только 15 лет назад. Вокруг установления памятников в Полтаве, где он родился, политические спекуляции растянулись на годы. А на самом деле Петлюра едва ли не единственный тогда политик, который не терял надежды вернуть Украине самостоятельность.

В украинском освободительном движении - три знаковые фигуры: Мазепа, Петлюра, Бандера. И ими всеми до сих пор манипулирует российская пропаганда, чтобы нас уничтожать дальше. И россияне сейчас умышленно для ракетных ударов выбирают символические цели. По университету под Львовом, где учился Бандера. Во Львове по музею генерала УПА Шухевича в день рождения Бандеры. И вокруг улицы Петлюры, в Киеве - тоже.