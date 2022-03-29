Нейтральный статус, членство в ЕС и вопросы Крыма и Донбасса: главные тезисы по переговорам Украины и РФ в Стамбуле

Нейтральный статус, членство в ЕС и вопросы Крыма и Донбасса: главные тезисы по переговорам Украины и РФ в Стамбуле

Этот раунд не окончательный – переговоры будут продолжаться.

Утром 29 марта в турецком Стамбуле начался очередной раунд украинско-российских переговоров, который длился около 3 часов. По окончании делегации Украины и РФ дали брифинг, на котором сообщили о результатах.

ТСН.ua собрал озвученные украинской делегацией главные тезисы этой встречи.

Отказ от НАТО

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, заявил, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности

Глава фракции "Слуга народа" и глава делегации от Украины Давид Арахамия по результатам переговоров с россиянами заявил, что Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности. Украина хочет, чтобы это был международный договор с "даже более жестким, чем 5 статья НАТО", механизмом реагирования. Консультации должны продолжаться три дня, после чего страны-гаранты будут обязаны предоставить Украине помощь — вооружением, военными, закрытым небом.



️Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, включая Великобританию, КНР, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Польшу, Израиль.

В то же время Арахамия сообщил, что гарантии безопасности временно не будут работать в отношении оккупированного Донбасса и Крыма.

Перспектива вступления Украины в ЕС

Так, по словам Арахамии, в этом договоре будет пункт о том, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления Украины в ЕС, но и будут помогать в этом.



"У нас неурегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", — сказал он на брифинге по результатам переговоров с РФ.

Отдельный пункт – Крым

Советник главы ОП Михаил Подоляк уточнил вопрос о Крыме. Так предлагается зафиксировать позиции России и Украины и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова. Украина и Россия обязуются в течение этого времени не решать вопрос вооруженным путем.

Вопросы Донбасса

По словам Подоляка, вопрос Донбасса вынесен в отдельный пункт, который будет обсуждаться напрямую между Зеленским и Путиным.

Референдум касательно договора с Россией по гарантиям безопасности

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал референдум для имплементации договора по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, этот договор обязательно должен быть сначала одобрен на референдуме украинцами, а затем ратифицирован парламентами Украины и стран-гарантов.

Как переговоры прокомментировала российская сторона

Член переговорной группы РФ и государственный советник Российской Федерации Владимир Мединский после переговоров заявил, что:

Россия не против вступления Украины в ЕС.

Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.

Предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы.

Оккупанты кардинально снизят военную активность на двух направлениях в Украине: Киевском и Черниговском.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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