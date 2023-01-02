"Незабываемая" новогодняя ночь: киевляне пережили атаку дронов под звуки фейерверков и работу ПВО

20 пострадавших и двое погибших – так прошла новогодняя ночь в столице. Киев на Новый год стал одной из мишен для врага. Сразу после полуночи загудели сирены, а в небе силы ПВО принялись сбивать российские дроны, говорится в ТСН.

Улицы столицы пустеют от людей еще за несколько часов до Нового года. На Софийской площади, где главная елка страны стоит не подсвеченная тоже пусто. Вместо привычных праздничных гуляний, как в мирное время, здесь только вифлеемская звезда на колокольне храма. Под ней люди загадывали желания.

Вместе с комендантским часом Киев пустеет от людей, но поздравляли друг друга выкрикивали из окон своих квартир. Но некоторые, несмотря на запрет, решили гулять привычно — прямо в центре Киева взялся запускать фейерверки. Пиротехника-любителя быстро отыскали правоохранители. Он объяснил, что после рюмки спиртного хотелось веселья. Хотя воздушная тревога звучала всего несколько минут раньше. Киев тогда уже атаковали иранские дроны-камикадзе. Одновременно с фейерверками работало ПВО.

Всего по Украине в новогоднюю ночь россияне выпустили из сотни дронов и ракет. На некоторых оккупанты еще и слали "поздравления". По официальным сообщениям, только в небе над Киевом тогда уничтожили 32 воздушных целей. Два десятка пострадавших и двое погибших.

В одном из дворов рухнули обломки сбитого железа и чудом обошлось без жертв. “Прилет был. Слышали тревогу и одновременно был взрыв. Потом жильцы начали выбегать, погасили машину”, — показывают местные жители.

Воздушная тревога гудела до поздней ночи. Правоохранители отчитываются, за это время задерживали и проверяли нарушителей комендантского часа. За использование пиротехники составляли протоколы, статья предусматривает штраф от 17 тыс до 34 тыс грн, или ограничением свободы. Поэтому в рождественское время даже, если у вас есть салют, полицейские советуют приберечь его к победе. “Враг не спит, враг всегда держит нас в тонусе и я думаю салютов и фейерверков всем должно быть пока достаточно! А когда мы победим – запустим другие, самые большие! Сейчас пока нужна дисциплина”, — отмечают полиции.

Однако, в общем-то, новогодняя ночь в столице прошла спокойно, говорят полицейские. По сравнению с довоенными застольями – статистика нынешних правонарушений сократилась в разы.

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