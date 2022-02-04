Незаконное удочерение в Киеве: руководительницу службы по делам детей подозревают в подделке документов

Руководительница одной из служб Киева по делам детей решила удочерить 3-летнюю девочку, мать которой не появлялась полгода.

Руководитель одной из служб по делам детей подозревается в том, что она подделала документы ребенка и тем самым подготовила все к ее удочерение. Прокуроры уверяют, что госслужащая делала это сознательно и знала, что настоящую мать девочки разыскивает полиция. Чиновница подозрение по отношению к себе называет безосновательной и будет ее обжаловать в суде.

Об этом идет речь 4 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Дочери 24-летней Натальи – Анни-Марии – 3 года. Уже почти год она живет в детдоме. Женщина вспоминает вечер, когда оставила ее на своего сожителя, а сама ушла, и не вернулась.

"У нас произошла ссора с побоями. В результате я от него сбежала. Мы с ним договорились: я не пишу заявление в полицию, а ребенок временно живет у него", — рассказывает Наталья.

Через несколько недель, устав опекать девочку, мужчина позвонил в полицию сам.

"Он сказал, что в связи с материальным положением содержать чужого ребенка не может, поэтому обратился с просьбой его изъять", — отметили в прокуратуре.

Руководитель службы по делам детей подозревается в незаконном удочерении | Новости Украины

Пока Наталию разыскивала полиция, за ребенка взялась служба по делам детей. Теперь ее руководительница подозревается в подделке документов на ребенка, которые позволили бы взять за дочь. Но делала это не ради денег, говорят в прокуратуре.

"Это формальное преступление: безосновательно внесла в официальные запросы вымышленные сведения о дате рождения ребенка, получила недостоверные сведения о нерегистрации рождения и подготовила пакет документов на удочерение", — объясняют в прокуратуре.

Чиновница подозрения по отношению к себе считает безосновательной и незаконной. Она уже готовится обжаловать ее в суде и рассказывает ТСН свою версию.

"Установить биологическую мать и биологического папу нам не удалось. Поэтому ребенка зарегистрировали как такого, что родители неизвестны. И он ставится на учет как усыновленный", — говорит Оксана Васильева, решившая удочерить девочку.

К тому же Наталья, биологическая мать, явилась к ним только полгода спустя. Выходит, что все это время ребенка никто не искал.

Наталья на этот счет имеет свое мнение: "У этих людей, которые хотели удочерить ребенка, закончился год для усыновления, и было изготовить новые документы и "впарить" его людям, у которых были средства".

Дело об удочерении Анны-Марии суд оставил без рассмотрения. На это было заявление потенциальных усыновителей. А вот Наталья свое материнство еще доказывает. Говорит, что имеет нового сожителя, ждет от него двойню и у нее есть куда забрать ребенка.

Напомним, семья АТОвца решилась на усыновление сразу трех сыновей.

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