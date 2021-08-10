Незаконное завладение Межигорьем: суд изберет меру пресечения Януковичу и его сыну

НАБУ расследует это дело с 2019 года.

Сегодня, 10 августа, состоится заседание, на котором будут избирать меру пресечения президенту-беглецу Виктору Януковичу и его сыну Александру, которых подозревают в незаконном завладению резиденцией Межигорье.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 августа.

Также читайте НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

Взять Януковичей под стражу хотят Антикоррупционные бюро и прокуратура. НАБУ это дело досталось от Генпрокуратуры — с 2019 собрали более полутора тысяч томов материалов. Прокуроры считают, что Янукович-старший еще в 2007 году злоупотреблял своим положением премьера и смог завладеть госимуществом, а Янукович-младший организовал фирмы, через которые незаконно Межигорьем завладел. О подозрении фигурантам сообщено заочно.

Сейчас против бывшего президента открыто еще четыре уголовных производства, в частности из-за узурпации власти. В госизмене и пособничестве российской агрессии был признан виновным в 2019 году. Тогда его приговорили к 13 годам за решеткой.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против експрезидента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева. В частности, к противоправному причинение смерти 62 лицам.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку