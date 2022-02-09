Незакрытый вентиль: в Кропивницком назвали версию смертельного взрыва в многоэтажке

Взрыв унес жизни мужчины.
Взрыв в многоэтажке в Кропивницком произошел из-за незакрытого вентиля подачи газа.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 февраля.
По его словам, городского головы Андрея Райковича, когда газовщики заменяли газовый счетчик на третьем этаже, они не закрыли вентиль. Именно поэтому накачали газ в квартиру этажом ниже. Впоследствии там и прогремел взрыв.
"Подъезд на долгий период выведен из строя, дорогостоящие работы. Приходится решать, как найти жилье, обеспечить на определенный период нормальное проживание. Дальше решать вопрос ремонта этого дома", — говорит мэр.
На это в "Кировоградгаге" заявляют, мол, о причинах инцидента пока говорить рано. Все еще идет следствие и проводятся экспертизы.
Напомним, взрыв в девятиэтажке в Кропивницком прогремел неделю назад. Квартира, в которой это произошло, сразу загорелась. За считанные минуты она выгорела дотла. Во время пожара погиб 37-летний мужчина. Две его дочери попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. Состояние подъезда, где все произошло, сочли аварийным. В капитальном ремонте нуждаются сорок квартир.
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