"Незавершенный полет": на телеканале 2+2 будет премьера проекта к годовщине гибели Монастырского

В четверг, 18 января, в 22:30 на телеканале 2+2 состоится премьера документального проекта "Незавершенный полет" к годовщине трагической гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.

Благодаря воспоминаниям друзей и единомышленников Дениса Монастырского команда проекта "Незавершенный полет" исследует феномен экс-министра внутренних дел Украины — его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контраверсионных решений, которые тот инициировал с началом полномасштабного вторжения РФ для обороны нашего государства.

Также к съемке присоединились Валерий Залужный, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Жанна Монастырская, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Антон Геращенко, Виктор Андрусив, Александр Мартыненко и многие другие.

Напомним, 18 января 2023 года в катастрофе вертолета в Броварах погиб глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также три члена экипажа ГСЧС.

Следствие завершило досудебное расследование авиакатастрофы и выяснило, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасности полетов вертолета.

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