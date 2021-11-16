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Независимое и суверенное государство: шведы передали уникальное письмо Карла XII, где речь идет об Украине

Независимое и суверенное государство: шведы передали уникальное письмо Карла XII, где речь идет об Украине

Это очень важно для истории Украины того времени, которая была переписана историографами Российской империи.

Софийский собор был закрыт для посетителей, впрочем, внутри – суетливо. Здесь сворачивали выставку к тридцатилетию украинской Независимости. Домой провожали Конституцию Орлика, которую считают первой в мире и гетманскую булаву которой, вероятно, владели Филипп Орлик и Иван Мазепа, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 ноября.

Все началось еще год назад, когда Украине удалось наконец-то договориться об экспонировании двух неоценимых раритетов. До этого несколько раз шведы отказывали. Конституция Филиппа Орлика, вернее, ее перевод на латынь, более трехсот лет хранилась в королевском архиве Швеции и никогда не пересекала границу. Страховая стоимость этой крошечной брошюры более миллиона долларов. Историческая – еще выше.

Шведы тогда выставили Украине ряд требований: чтобы безопасно принять конституцию, в софийском заповеднике полностью переработали систему охраны, организовали климат-контроль и предоставили данные о температурном режиме в помещении через два года. Бронированные витрины предоставила – шведская сторона. И в канун дня Независимости выставку открыли.

Уже с первого дня очередь желающих увидела Конституцию своими глазами – выстраивалась через всю Софийскую площадь. За три месяца раритет рассмотрели сорок тысяч человек,

И вот теперь – она возвращается в Швецию. Свертывание выставки – процедура длинная: представительница Шведского архива с фонариком в руках осматривает каждый экспонат и сверяет его с фотографиями, сделанными в августе. Проверяют каждый сантиметр – позолоты на булаве и на каждой странице. Раритеты грузят в грузовик – тот же, который доставил их летом.

Шведская делегация уезжает, но оставляет после себя подарок. В Украину шведы привезли письмо-инструкцию, которое Карла XII составил для своего поста в Турции. Он был найден и изучен недавно, а ныне – его частично – перевели на украинский — посол должен сделать все возможное, чтобы гарантировали свободу Украины и запорожского казачества.

Как будто логично – Швеция и Украина в то время были союзниками. Но дело здесь – в формулировках – независимое и суверенное государство. Это очень важно для истории Украины того времени, которая была переписана историографами Российской империи.

Сейчас это письмо – будут изучать отечественные историки. Шведские тем временем подготовят новые документы, где речь идет о нашей общей истории. И вместо свернувшейся сегодня экспозиции вполне вероятно вскоре будет новая.

Напомним:

  • Конституция Филиппа Орлика была одобрена на казацком совете в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Казаки и старшины оказались там после неудачной для них Полтавской битвы. Конституция имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.
  • Конституция была составлена в двух экземплярах: староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском языке хранится в Москве.

В Софии Киевской официально свернули выставку к 30-летию Независимости Украины

В Софии Киевской официально свернули выставку к 30-летию Независимости Украины

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