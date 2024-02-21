Незрячий хозяин отыскал собаку-поводыря, которая пропала в начале войны: щемящая история со счастливым концом

Собака Плюша, которую искали почти два года, наконец-то вернулась к своему хозяину – незрячему Сергею Гаврилюку. Золотистый ретривер сбежала от взрывов в ночь полномасштабного вторжения России, с тех пор ее искали неравнодушные. И только в конце января 2024 года объявление увидел военный, который ее приютил и возил с собой во время службы, и вернул собаку-поводыря владельцу.

Как пережитое повлияло на Плюшу и сможет ли она и дальше быть поводырем – подробности в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Собака двигается тяжеловато, значительно поправилась, на спине нет шерсти – но Плюша, которая почти два года была боевой, помнит все команды из мирной жизни.

Сергей оберегает ее от чрезмерных нагрузок, пока не выяснит ее состояние. Она для него была не просто поводырем – его глазами и поддержкой.

"Я ее обожаю. Она полностью чувствует, поддерживает. Подойдет и за глаза – раз – язычком лизнула. Понимает, что я не вижу и берет на себя такую ответственность, чтобы водить везде безопасно, аккуратно, чтобы нигде не упал, не ударился", – рассказывает хозяин Плюши господин Сергей.

С Плюшей они всегда вместе ходили по делам в родном Новомосковске, путешествовали по миру, поднимались на Говерлу и уже учили других собачек для незрячих людей.

Сергей Гаврилюк как раз был с Плюшей в кинологическом центре под Киевом, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

"Стекла вылетают, двери вылетают, на меня все сыпется, и штукатурка. Не понимаешь, что к чему. Коридором люди бегают. я: Плюша! Плюша! А Плюши нет. Меня подхватили. Ракетные удары были. За окном огонь", — вспоминает события того дня мужчина.

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Плюшу искали волонтеры и неравнодушные почти два года. И, наконец, военный случайно увидел объявление. Номера собачьего чипа совпали.

Долгожданная встреча состоялась в Киеве две недели назад. Плюша узнала хозяина сразу.

Как повлияло пережитое на нее, Сергей попросил проверить ветеринаров в Днепре.

"Два года ее не было! Если бы ей дать блокнот и ручку, чтобы она записала, где была и что делала", — в шутку говорит Сергей.

"С войны приехала. Она с военными эти два года – и на Донетчине была, и там была, и там", — рассказывает хозяин ветеринару.

Ее побритую спину тщательно осматривают – следов от ранений нет. Врач также проверяет суставы и берет кровь на проверку.

Переедание или патология – у собачки очевидно лишний вес, – говорят ветеринары. Взвешиваться Плюша не любит.

Что с ней и как можно помочь Плюше оправиться, Сергей с женой Ольгой ждут результатов анализов. В то же время собака вспоминает все старые маршруты.

"Я думаю: куда же ты приведешь? Приходим – в шоке! К бабушке привела", — вспоминает Сергей свои первые маршруты с Плюшей после воссоединения.

Пока Плюшу искали, друзья подарили Сергею щенка овчарки Кира. Он сам научил собаку быть поводырем и ходить по тем же маршрутам, по которым гулял с Плюшей – аптека, стоматология, поликлиника, зоомагазин, парк.

И хотя сначала Кир с Плюшей ссорились, сейчас они дружат — вместе едят, играют и даже парой гуляют с Сергеем.

И наконец вывод ветеринаров – несмотря на все пережитое, Плюша – здорова. Вот только худеть придется.

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"Кроме того, что животному нужно снизить вес и наладить диету, в общем все остальное у нее хорошо. Ей очень повезло. Что касается ее ментального здоровья и как животное будет в дальнейшем себя вести, – это уже вопрос времени", — говорит ветеринар Анастасия Дейнега.

Если ей станет тяжело работать поводырем, Плюша может быть собакой-реабилитологом или компаньоном.

Сергей уверен – его любви хватит на обоих его любимцев. Разве что средств на специальную диету для Плюши может не хватать. Он и дальше будет обучать собак для незрячих людей в Украине и мечтает создать школу для собачек, которые станут глазами и верными друзьями тем, кто живет в темноте.

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