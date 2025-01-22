"Ни копейки не получите!": родные Ярославы, которую избили в Белой Церкви, рассказали о поведении нападавших

Крестная 12-летняя Ярослава говорит, что только одна девушка приходила, чтобы извиниться перед потерпевшей, а отец одного из нападавших вызывающе вел себя во время общения с полицией.

Украину потряс скандал с избиением 12-летней девушки подростками в Белой Церкви. Видео с жестокими действиями несовершеннолетних облетело весь интернет и вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

В Сети опубликовали видео, на котором почти десяток подростков в возрасте от 12 до 16 лет, избивают 12-летнюю девушку в одном из парков Белой Церкви. Издеваются, угрожают и насмехаются, брызгают в лицо газовым баллончиком и все это снимают.

События того дня и подробности конфликта ТСН рассказывает Наталья - родная тетя пострадавшей девушки. Говорит в тот день ее племянницу пригласил погулять в парк ее знакомый. Она пошла вместе со своей собакой. И там ее уже ждала компания подростков.

Наталья – крестная Ярославы

За две недели до этого, девочка, которая также есть на кадре, на видео которая лупила ее.

"Предложила ей покурить траву. Она отказалась. После в школе она сказала своей подружке, представляешь, прикинь вот эта девочка мне такое предлагала. Эта подружка рассказала другой, это дошло до этой девушки. То есть это терроризирование ребенка, за то, что она наговорила лишнего", - говорит женщина.

На теле 12-летней девушки медики зафиксировали многочисленные синяки, ушибы, царапины и сотрясение мозга. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. И сейчас установлены личности десяти подозреваемых. Известно, что все они ученики разных учебных заведений. Сначала нападавшим инкриминировали легкие телесные повреждения. Но после резонанса подозрение пересмотрели. Сейчас всех подозревают в пытках, а 16-летнего парня, который ударил ее по голове и распылил в лицо газовый баллончик - еще и в вымогательстве средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подростки похвастались фото издевательств над девочкой

После огласки был изменен следователь, часть участников из свидетелей переквалифицировали в подозреваемых и назначили ряд медицинских и психологических экспертиз. Племянница, говорит Наталья, сейчас в подавленном психологическом состоянии и боится оставаться одна.

В Белую Церковь семья переехала из Иванкова - это север Киевской области. Отец - профессиональный военный и два брата сейчас защищают страну. Так что девушка пока живет только с мамой - они были в оккупации, а во время освобождения их дом сильно пострадал. Сейчас же они надеются на справедливое расследование и наказание виновных.

"У одного мальчика отец работает в администрации. Поэтому отец так с полицейскими говорил, что «мы наймем лучшего адвоката и вы ни копейки не получите", - вспоминает женщина.

Только одна из участниц нападения дважды приходила к ним, просила извинить и забрать заявление из полиции. Другие фигуранты дела и их родители от общения, в частности, с журналистами отказываются.

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Напомним, стали известны новые ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области группы подростков.

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