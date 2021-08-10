Ни направления, ни прописки: в Киеве дежурный медик отказался без денег оказывать помощь подростку

Ни направления, ни прописки: в Киеве дежурный медик отказался без денег оказывать помощь подростку

14-летний парень совсем не мог глотать.

Если Вы приехали в больницу по направлению скорой к дежурному врачу — помощь могут вам и не предоставить. Так случилось с мамой 14-летнего парня Татьяной Рачковской. Ее сыну стало плохо: совершенно не мог глотать. Скорая по телефону отправила в ближайшее очередного ЛОРа в Киев, но тот оказывать помощь отказался. Мол, ни направления, ни местной прописки. Зато предложил "помощь" за деньги.

Что же делать в такой ситуации, выяснял "Сныданок з 1+1".

Вечер 5 августа Татьяна запомнит на всю жизнь. Женщина — мама троих сыновей. Самому младшему Назарий стало плохо — было больно глотать. В Буче, где проживает семья, в 21:00 очередных отоларингологов не было, а потому скорая направила их в Киев. "На Богатырскую. Больница номер 1. Там врач сказал, что без направления нас не примет. А потом добавил, что мы не из Киева. А потом говорит, что осмотр будет стоить 300 грн", — вспоминает женщина.

Татьяна мгновенно позвонила на горячую линию Минздрава. После долгих препирательств врач таки осмотрел парня и направил в "Охматдет".

"Сныданок" отправился в больницу, чтобы пообщаться врачом. Ждали долго, а потом увидели медика в соседнем коридоре у лифта. Но разговор не сложился: отоларинголог отказался что-либо комментировать.

Что делать, если в больнице за помощь требуют взятку

Что же делать пациентам в такой ситуации, рассказал адвокат Лаврентий Царук: "За неоказание медицинской помощи установлена уголовная ответственность. Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 грн или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего".

Главный совет — сразу звонить на "102". С этого момента начинается уголовное внедрение, регистрируется заявление. В критической ситуации Татьяна этого не сделала, но уже сейчас написала жалобу в Минздрав и Национальную службу здоровья.

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