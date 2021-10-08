Ни одна не хочет, чтобы ее ребенка воспитывал муж сам: Булавинова разъяснила, почему беременным нужно вакцинироваться против COVID-19

Ни одна не хочет, чтобы ее ребенка воспитывал муж сам: Булавинова разъяснила, почему беременным нужно вакцинироваться против COVID-19

Булавинова отметила, что сейчас беременные женщины поступают в перинатальные центры, рожают там с "ковидом", некоторые умирают, у некоторых умирают дети.

Беременным женщинам можно вакцинироваться против коронавируса, ведь они являются группой риска и в случае тяжелого коронавируса, последствия могут быть летальными. Впрочем, беременным женщинам важно правильно и безопасно с точки зрения "ковида" организовать процесс прививки, чтобы не заразиться по дороге на процедуру.

Об этом эксклюзивно для ТСН.ua рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

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"По моему мнению, если беременная женщина понимает все риски от "ковида" для себя, осознает, что она в группе риска, она должна быть привита против COVID-10 как можно скорее", — сказала она.

Так, по словам специалиста, заданием №1 беременной женщины является "найти себе такое место вакцинации и так организовать весь процесс для себя, чтобы не заразиться в очереди".

"То есть не подходить близко к другим людям, быть в маске и желательно записаться на вакцинацию туда, где все происходит в большом помещении, которое проветривается", — пояснила Булавинова.

Вторым важным аспектом является правильный выбор акушер-гинеколога.

"Если беременная советуется с ним и он ей не советует вакцинироваться от коронавируса, будущая мать должна знать, что он ошибается и действует против рекомендаций, которые есть в мире, вторых стран, в частности, в Ассоциации акушеров-гинекологов. Поэтому, ей надо поискать другое-третье альтернативное мнение и проконсультироваться о собственной вакцинации. Но ни в коем случае не рисковать своей жизнью и жизнью ребенка, и все равно вакцинироваться против "ковида", — высказалась медицинский эксперт ЮНИСЕФ.

Булавинова добавила, что сейчас беременные женщины поступают в перинатальных центры, рожают там с "ковидом", некоторые умирают, у некоторых умирают дети. И, по ее мнению, это не правильно, "поскольку беременная женщина должна быть вакцинированы на любом сроке беременности и защищена от коронавируса".

"Я думаю, что ни одна беременная женщина не хочет, чтобы ее детей воспитывал потом самостоятельно супруг или партнер, или его/ее родители, потому что это не правильно ни по ней, ни в отношении ребенка, так как можно скорее ищите врача, который проконсультирует о вакцинации против "ковида", — добавила Екатерина Булавинова.

Напомним, в Минздраве объяснили, которыми вакцинами и при каких условиях беременных женщин можно прививать от коронавируса.

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