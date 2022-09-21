Ни одного уцелевшего дома: как выживают в селах Николаевщины, когда рядом бои за Херсон

Корреспондентка ТСН оехала в один из таких населенных пунктов, в котором россияне разбили школу, почту, медицинскую амбулаторию, отремонтированный клуб, магазины и жилые дома.

В селах Николаевской области, которые с передовой переходят ко второй линии обороны, чаще всего не остается ни одного уцелевшего дома. В одном из таких населенных пунктов россияне разбили школу, почту, медицинскую амбулаторию, отремонтированный клуб, магазины и жилища.

Как живется, когда бои за Херсонщину рядом, говорится в ТСН.

Это последнее село на границе с Херсонской областью и первое село, увидевшее российские танки во время полномасштабного вторжения. Сейчас оно разрушено почти полностью. Здесь жили 900 человек – теперь не будет и полсотни. Негде работать и собственно жить тоже негде.

"Довольно долгое время этот поселок был на нуле и продолжались массированные бомбардировки. Россияне стреляли из всего, что было, в частности, применили зенитно-ракетную систему С-300", — рассказывает глава территориальной громады.

Именно российская противовоздушная ракета С-300 и развалила дом, по развалинам которого ходит Олег Пилипенко, глава местной громады.

"Здесь была четырехкомнатная квартира, которую мы готовили для семейного врача – полностью отремонтирована. Россияне считали, что это суперважный объект и потратили очень дорогую ракету на уничтожение этого всего", – отмечает Пилипенко.

Ракет и снарядов по селу не жалели – например, уничтожили "стратегический" сельский клуб. Сюда ходили на дискотеки, концерты, спектакли. В этом клубе успели отпраздновать Новый год и уже готовились к 8 марта, но этот день был уже в оккупации, поэтому, конечно, не праздновали. За кулисами еще можно увидеть украинский флаг, который пережил оккупацию и до сих пор висит здесь.

Светлана живет здесь в последние 15 лет. Она переехала в село, чтобы работать на почте, но какая здесь теперь почта. Не подлежит ремонту и здание бывшей амбулатории – медицинских учреждений на этой территории почти не осталось.

"В таком состоянии практически все заведения в громаде. На сегодняшний день только 2 амбулатории работают в обычном режиме", – рассказывает глава громады.

В местной школе учились полсотни детей, их баскетбольная команда даже победила в юниорском турнире.

"Россияне несколько раз попали артиллерийскими снарядами и сейчас постройка фактически не подлежит ремонту", – говорит Пилипенко.

Пианино "Украина" журналисты встречают в разных разбитых школах и клубах. Школы разбиты, клубы разбиты, а пианино выдержало.

Люди живут исключительно в подвалах. В советское время это был военный городок, который даже на картах не обозначали. С тех пор здесь осталось много бомбоубежищ, и теперь они пригодились.

Татьяна и сын поставили палатки – иллюзия отдельного жилья в темном помещении. На самом деле, женщина больше переживает не за свое разрушенное жилье и даже не за свою жизнь. Ее старший сын в плену у оккупантов – с начала весны нет известий. Родственники остались только в России, но не то что ехать к ним, но и говорить не о чем.

В бомбоубежище живут две семьи – подготовились к зиме, поставили буржуйку, сделали уют – насколько это возможно. Из дома забрали даже газовую плиту и каждый день пекут пирожки.

В таких селах – где было очень громко и стало гораздо тише – появляется надежда, что Херсонская область все-таки будет освобождена. Вопрос в том, что мы увидим в наших освобожденных селах?

Напомним, что в Киевской области пострадавшие от войны получили новые дома.

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