"Ни одной косточки на его лице живой нет": медики Днепра спасают попавшего под ракетный удар ГСНСовца

Спасателя, тяжело раненного во время ракетного удара в Днепре, возвращают к жизни несколько бригад медиков. У 27-летнего офицера ГСЧС почти полностью изуродовано лицо. Чтобы восстановить его, врачи используют новейшие методики. В ночь на понедельник россияне атаковали Днепропетровщину. В частности, прицельно ударили по спасательному подразделению. Это нарушение Женевской конвенции и военное преступление, — заявляют правоохранители, говорится в ТСН.

Уже начал дышать сам, все слышит, но еще трудно говорить и есть — 27-летний Александр пришел в себя в реанимации. «Мы сделаем несколько операций, чтобы ты был красив. Ты – герой. Ты настоящий украинец. Мы тебя очень любим и уважаем”, – говорят врачи спасателю.

Это была массированная атака по Днепропетровщине в ночь на 22 мая. Российская ракета попала в пожарную часть. Взрыв был такой силы, что несколько зданий спасательного подразделения изуродовано, вспыхнули пожары.

Александр Андрейченко – старший лейтенант ГСЧС – получил тяжелые ранения. Заместитель руководителя отряда, спасавшего его после взрыва, получил контузию. Александра ночью доставили в больницу. “Когда мы увидели его лицо, мы уже думали, что он мертв. Никаких надежд на то, что он выживет, не было. Но реаниматологи сделали все возможное”, — говорят медики.

Обследование показало ранение по всему телу, и больше всего изуродовало лицо. "Ни одной косточки на его лице живой нет. Это и пазухи носа, в кости, и нос, и гайморовые пазухи – полностью разбиты. Эти операции могут растянуться в неделю. Мы должны вернуть нашему герою лицо”, – констатируют медики.

Чтобы восстановить лицо героя без оружия, медики применяют последние мировые технологии — кости будут восстанавливать по сантиметру, на компьютере моделируют каждую деталь. Часть костей напечатают из титана. “За лицо нужно повоевать. Лицо – это та часть организма человека, которую не утаишь. Не наденешь майку, не наденешь пальто, поэтому будем бороться за каждый кусочек. Мы уже вставляем 3D напечатанные на принтере титановые части челюсти”, – рассказывают врачи.

Александр недавно женился, в ГСЧС служил несколько лет после вуза, коллеги говорят, что он достойный офицер. "Проявил себя как очень подготовленный офицер, грамотный. Он занимался непосредственно расследованием причин пожара. Поэтому он и был назначен на должность инженера лаборатории аварийно-спасательного отряда", – говорит заместитель начальника ГСЧС Днепропетровщины Олег Кушнирук.

В результате российского удара более двадцати спецмашин ГСЧС изуродовано. Разбиты здания пожарной части. Но спасатели говорят, что врагу не удастся сломать героев без оружия. "Через сутки полностью восстановили свои функции, продолжают дежурить, сделали передислокацию, выделили резервную технику. Личный состав несокрушимый. Техника пострадала, уничтожена. Личный состав в строю”, — добавляет Олег Кушнирук

С восстановлением уничтоженной техники готовы помочь благотворительные фонды и международные партнеры. Спасатели верят: раненый офицер поправится и вернется на службу.

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