Ни одной мины за 1,5 млрд: самый громкий скандал в Минобороны и "рука Резникова" или масштабный "распил" во время войны

Полтора миллиарда гривен заплатило Минобороны за минометные мины для ВСУ, которые крайне необходимы на передовой. Через два года — ни мин, ни денег. Задействованные в схеме расстраты и завладении госсредствами совсем не простые украинцы, а очень известные в Украине люди.

Кто они, как комментируют громкий скандал и кого наконец-то закрыли в СИЗО? Все подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Предыстория

Ноябрь 2022 года. Российские ракеты бьют по Украине. Люди массово скупают генераторы и свечи, готовясь к возможному блекауту и холоду в доме. Продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины и вот 11 ноября наши военные наконец-то освобождают Херсон и вытесняют российскую армию на левый берег Днепра. В это же время продолжаются тяжелые бои под Бахмутом и по всей линии фронта крайне тяжелая ситуация. Военным срочно нужно оружие, много оружия. В частности, минометы, которые и помогают отражать штурмы россиян.

И вот в день освобождения Херсона, 11 ноября, Министерство обороны заключает контракт с фирмой Львовский арсенал на поставку большой партии таких нужных минометных выстрелов 120 мм и 82 мм. И тут понеслось. Закупка превратилась в хищение в полтора миллиарда и тянущую в суде.

Первому фигуранту объявили меру пресечения

Но громкое дело наконец-то сдвинулось с места. Один из фигурантов этого громкого дела взят под стражу до 8 апреля, но с правом внесения залога в размере 50 млн грн. Он один из тех, кто подозревается в хищении денег, которые должны были пойти на закупку снарядов для бойцов на фронт. Это дело стало одним из самых громких за почти два года полномасштабной войны, CБУ уже объявила подозрение трем основным фигурантам циничных краж, и это очень не простые, и небезызвестные в Украине люди — бывший глава департамента Минобороны Александр Лиев, которому и избрали предупреждение. Хотя еще 29 января суд заседал 5 часов подряд и просто выпустил подозреваемого домой без обязательств. Лиев утверждает, что он невиновен.

Кого еще подозревают в хищении?

А еще среди подозреваемых директор компании Львовский арсенал Юрий Збитнев и бывший чиновник одного из предприятий Укроборонпрома Алексей Хорошаев. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Это дело на контроле держат несколько журналистов из разных изданий. Один из первых, кто взялся за дело, Вячеслав Касим, говорит — белых и пушистых в этой истории нет, а кто главный хапуга, еще нужно выяснить.

Требования соблюдены не были

Чтобы оружие попало в Украину, есть ряд требований, которые в этом случае не были соблюдены. Более того, деньги уже перечислены на счет иностранной фирмы, схема хорошо намудрена, но в Минобороны обещают, что деньги будут возвращены, ведь ни один снаряд из этой схемы до нашего государства так и не доехал, и это в тот момент, когда их и так не хватает на фронте.

Фигуранты согласились на интервью

Напомним, что подозрения фигурантам начали вручаться в конце 2023 года, тогда ни один из них с журналистам говорить ой как не хотел. Вдруг до подозреваемых доходит: отсидеться и отмолчаться уже — нельзя. Эксклюзивно для выпуска Хапуга.ua все участники схемы дали, на сколько могли, откровенные интервью.

А вот следователи СБУ умысел видят, журналисты же подробно рассказывают о хитрой схеме.

Версия Збитнева

Ну, а теперь возвращаемся к интервью участников схем. Вы заметили, как все быстро захотели говорить с журналистами? Каждый наперегонки рассказывает свою версию событий. Вот вам версия директора фирмы Львовский арсенал Юрия Збитнева.

Версия Хорошаева

А вот версия бывшего чиновника одного из предприятий Укроборонпрома Алексея Хорошаева. Говорит: деньги не украли и указывает другого фигуранта.

А где Хорошаев и что говорит Лиев?

Одна маленькая ремарочка: знаете, откуда Хорошаев дает интервью и почему видеосвязи? Потому что он за границей и сидит на мягком диване в Праге, поэтому он из этой тройки в самом большом выигрыше, кто его там арестует? А никто. Между тем Лиев говорит, что рынок велик, поэтому и высок риск попасть на крючок мошенников.

На кого намекает Лиев?

Уважаемые, а вас не беспокоит, что именно вы и должны были делать все, чтобы не встретить мошенников? Речь идет о боеприпасах в условиях военного положения, в стране война, шанса на ошибку просто нет – на счету жизни украинских воинов! Итак, что имеем: Хорошаев намекает на то, что мутит в этой схеме Збитнев, Збитнев намекает на Лиева, а Лиев чуть ли не прямым текстом указывает снова на Збитнева.

Сбитнев же снова божится, эти глаза ничего не видели, руки ничего не воровали, а вот Хорошаева и Лиева надо наказать!

И так по кругу моя хата скраю, ничего не знаю. Хорошаев спел новую песню: говорит, он вообще Лиева лично и в глаза не видел, а Збитнева ну может разок. Так вот, кого должны разрабатывать следователи.

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Лиев снова пошел на полиграф

Словом, на что только эта троица не готова, чтобы себя отбелить, и с журналистами уже говорят, хотя поначалу как могли избегали разговоров и встреч. Лиев даже показательно решил пройти еще один полиграф, куда снова созвал журналистов.

Возможно ли обмануть детектор лжи?

Сделаем еще одну маленькую ремарочку: обмануть полиграф шансов очень мало. Во Всеукраинской ассоциации полиграфологов различают несколько видов противодействия полиграфу: фармакологический, то есть наглотаться успокаивающих; психологический и психический, то есть постараться сконцентрироваться на какой-нибудь арифметической задаче или просто во время прохождения детектора лжи начать медитировать. Есть еще физический способ заблуждения или простыми словами человек, проходящий полиграф, может попытаться напрячь стопы, ягодицы, пресс, сымитировать икот или зевок, кашлять, чихнуть, задержать дыхание и т.д. А еще есть физиологический способ якобы заблуждения полиграфа, сюда относят недосып, чрезмерную физическую нагрузку, можно напиться много воды или кофе. Ну, словом, советов в интернете масса, но вот полиграфологи утверждают – все это бесполезно.

“Независимо от выбранного медикамента, подобным образом обмануть полиграф шансов мало, поскольку любой опытный полиграфолог, который является членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов и прошел надлежащее обучение на полиграфолога, заметит изменение психофизиологического реагирования и его несоответствие физиологической норме.

На полиграмме картина будет очевидна — от изменений показателей кожного сопротивления, которые на сегодняшний день определяют только полиграфы, соответствующие ДСТУ до искажения вида кривой ШГР — отсутствие реагирования на всевозможные стимулы (при применении препаратов для угнетения сердечно-сосудистой системы или центральной нервной системы ), или неадекватные и высокоамплитудные реагирования на нейтральные вопросы (в случае применения препаратов, направленных на активацию вышеупомянутых систем). Попытки медитировать или ввести себя в состояние глубокого транса или полного расслабления неизменно вызовет ответную реакцию организма — повышение тонического сопротивления, изменение дыхания и скорости ответов на вопрос, который сразу же будет замечен полиграфологом».

"Сюрприз" на полиграфе и при чем здесь Резников?

И тут Лиева ждал сюрприз. Детектор лжи показывает ложный ответ в одном ключевом вопросе: получал ли он указание от руководства Минобороны на заключение контракта со Львовским арсеналом. 2 февраля Александр Лиев ответил на этот вопрос "нет" и этот ответ по мнению полиграфолога был ложным. Журналистам в интервью Лиев тоже утверждает, что бывший глава Минобороны Алексей Резников об этом контракте "ни сном, ни духом". Но полиграф – это бездушная машина и его не обмануть.

Так кто согласовал оплату?

И вот есть нюанс: во время следствия прокуроры утверждали, что все существующие в Минобороны инструкции согласования на оплату были нарушены и вопреки порядку, решение о предоплате было направлено на согласование к тогдашнему министру Резникову, после чего оно собственно и было утверждено. Впрочем, ни тогдашний министр, ни его заместители по делу как подозреваемые не фигурируют. И вот вопрос: во-первых, почему не фигурируют? Во-вторых — почему Александр Лиев так уступает бывшему шефу?

Деньги вернут?

За кадром о том, что без согласования Резникова такие проплаты не проходили, уверяет и Збитнев, а дальше говорит, деньги вернутся в украинский бюджет.

Это не все подозреваемые

На самом деле по делу гораздо больше подозреваемых, без учета вероятно еще одного потенциального подозреваемого — бывшего министра обороны Резникова. Речь идет о представителе иностранной компании, фамилия которого пока неизвестна, а также о руководителе Департамента военно-технической политики Минобороны Тоомасе Нахкуре, которого министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от исполнения служебных обязанностей после вручения подозрения 27 января.

Но напомним, что в нашей стране существует презумпция невиновности, и причастность к этому делу всех фигурантов должен доказать суд.

Скандалы в Минобороны не утихают

Между тем, в начале января 2024 года министр обороны Рустем Умеров доложил, что только за последние четыре месяца внутренний аудит обнаружил в ведомстве растрат на более 10 миллиардов гривен и проверки еще продолжаются.

Виновные должны быть наказаны

Такие скандалы и очищение системы от коррупционеров даже во время войны очень даже актуальны. Воровать во время такой войны, когда на фронте гибнут наши военные — здесь вообще совестью и не пахнет! Предатели должны быть наказаны, наказаны показательно и весь мир должен видеть, что даже страна в войне прежде всего борется за правду и не только на фронте, но и внутри страны. Так что очень хочется надеяться, что все тыловые крысы будут найдены и наказаны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НИКАКОЙ МЕНЫ за 1,5 млрд грн! СКАНДАЛ в Минобороны и масштабный "РАСПИЛ" во время войны! Где Резников?

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