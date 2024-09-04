"Ни разу не допросили": адвокат рассказал о "делах Коломойского"

Адвокат Игоря Коломойского, который уже год пребывает в СИЗО, рассказал, какие именно дела сегодня инкриминируют бизнесмену. По одному из производств, по словам защитника, Коломойского ни разу не допросили.

На пресс-конференции 4 сентября Олег Пушкарь отметил, что производства находятся в разных инстанциях.

“О том, что в Национальном бюро было установлено, что лицу сообщили о подозрении вне досудебного расследования. Поэтому там и аресты на имущество не налагались. Игоря Валерьевича, которому дали подозрение 7 сентября, даже никто не допрашивал по сей день. То есть фактически дело стоит", — сообщил адвокат.

Относительно Бюро экономической безопасности (дело "Приватбанка" — ред.), сейчас Коломойскому инкриминируют эпизод по "Укрнафте". Происходит ознакомление с материалами досудебного расследования.

“И дело в законченном покушении по убийству, которое расследуется в настоящее время Национальной полицией Украины – срок досудебного расследования определен до первых чисел ноября 2024 года. Хочу отметить, что следственные действия с участием Коломойского не производятся, материалы для ознакомления стороне защиты не предоставляются. Вот такая стадия на сегодняшний день", – рассказал Олег Пушкарь.

Напомним, 15 сентября 2023 года Коломойский получил новое подозрение — по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных денег, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.

Сам бизнесмен обвинение отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Коломойский — ГОД за решеткой! Наживо! ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

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