Ни разу не поинтересовалась сыном, но ходит с хорошим маникюром: в Киеве суд начинает решать судьбу мальчика из норы

Получила продолжение громкая история, которая произошла в Киеве в конце марта – тогда на столичной улице Бойчука в землянке полиция вместе с работниками соцслужб обнаружила 5-месячного мальчика.

Тогда было установлено, что в этой норе, обустроенной в холме, 36-летняя жительница Кривого Рога Антонина Пашковская находилась со своим 5-месячным сыном Александром, потому что не имела в Киеве своего жилья. Незадолго до этого она сбежала из реабилитационного центра, потому как ей, по ее словам, не понравились правила поведения в этом учреждении. В марте 2023 года ребенок был изъят у матери, потому как мальчик находился в холоде и в антисанитарных условиях, по словам соцслужб, в землянке ребенка мать ни разу не купала, а кормила смесью на горячей воде, которую время от времени женщине давали неравнодушные люди.

Как выяснил ТСН.ua, завтра утром, 17 октября, в Печерском суде Киева назначено судебное разбирательство, где будет решаться вопрос об отнятии ребенка у Пашковской.

Скриншот со страницы сайта "Судебная власть Украины". Завтра в Киеве суд начнет решать судьбу мальчика из землянки.

Мальчик, которого соцслужбы вместе с полицией. изъяли у Антонины Пашковской в марте

" За это время со стороны матери не было никакой попытки узнать о судьбе ребенка ", — рассказала в комментарии для ТСН.ua представительница Службы по делам детей и семьи Печерской райгосадминистрации Ирина Озерецькивская.

В соцслужбе напомнили, что с марта информировали Пашковскую, приходя к ее землянке, о ее праве воспитывать ребенка, но в надлежащих и безопасных условиях. К этому чиновники добавляют, что сейчас ребенок находится в удовлетворительных условиях, а в случае отнятия мальчика у Пашковской его смогут усыновить те, кто сможет обеспечить ребенку надлежащие условия.

Как оказалось, жители дома №35 по улице Бойчука, напротив которого расположена землянка, искренне удивляются поведению Пашковской.

"Не так давно видели ее рядом с землянкой, на остановке общественного транспорта. Сложилось такое впечатление, что эта женщина стала более тщательно ухаживать за собой. Мне запомнилось, что у нее был очень красивый маникюр, она выглядела лучше, чем раньше. Не знаю, что изменилось у нее в жизни", — рассказала нам одна из жительниц дома №35.

Что рассказывала о себе жительница норы на Печерске

Сама Антонина Пашковская в комментарии для ТСН.ua ранее жаловалась, что ее жизнь сложилась очень сложно с детства.

"Меня зовут Антонина Пашковская, мне 36 лет. Я родом из Кривого Рога, у меня три ребенка. Старшей дочери, Виолете, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, то у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей. Сама я из детского дома, меня взяли на воспитание, когда мне было 2 года. Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Младшему, Саше, 5 месяцев (на днях мальчику исполнился год – Ред.). Я его родила в Киеве 10 октября 2022 года, но не здесь, а в роддоме. После родов так произошло, что меня отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда я сбежала, потому что там, как в концлагере. В Киеве я нахожусь около 7 лет", — утверждала Антонина.

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