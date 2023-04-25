"Ни разу не пришла узнать о сыне": что известно о судьбе женщины, которая жила с младенцем в норе на Печерске

Получила продолжение громкая история, которая произошла в конце марта на киевской улице Бойчука.

Напомним, тогда социальные службы вместе с полицией после анонимного звонка приехали на место и увидели, что в норе, выкопанной в холме, проживает 36-летняя Антонина Пашковская вместе с 5-месячным мальчиком. Ребенок был сразу изъят и передан под наблюдение врачей, а женщина получила от должностных лиц план действий по возвращению мальчика. По словам чиновников, ключевое условие, при котором женщина может вернуть себе младенца – это обеспечение надлежащих условий проживания.

Землянка Пашковской. Здесь женщина жила с новорожденным ребенком

С тех пор прошел месяц. Журналист ТСН.ua выяснил, что изменилось в этой истории. Утром 25 апреля мы снова побывали на улице Бойчука. Как выяснилось, в землянке, где жила Пашковская, на дверце висел миниатюрный замок, на наш стук никто не отозвался.

Землянка Пашковской сегодня утром была закрыта на замок

"Можете даже не стучать, там никого нет. За последние две недели Антонину мы здесь не видели, - говорит житель соседней землянки. — Лично я думаю, что в поисках лучшей свободной жизни и еды она поехала на железнодорожный вокзал. Там для нее больше возможностей, там есть благотворители, которые бесплатно кормят".

25 апреля. Возле землянки разбросаны вещи и мусор

О том, что не видела Антонину в течение длительного времени, нам рассказала и местный дворник, которая убирала мусор у дома №37 по улице Бойчука.

А вот одна из жительниц этого дома говорит, что после огласки этой истории всплыли новые подробности.

"Наш дом, как видите, расположен напротив этой норы, поэтому мы знаем немного больше. Говорят, что о малыше соцслужбам рассказали сами же подруги Антонины. Им либо стало жалко малыша, либо он мешал им весело проводить время с Антониной. Все мы, жители дома, очень рады, что сейчас ребенок в безопасности", – говорит местная пенсионерка. Сама Пашковская раньше это опровергала и предполагала, что ее "сдали" именно жильцы этого дома.

В соцслужбах райадминистрации Печерского района Киева нам рассказали, что в течение этого месяца Антонина Пашковская ни разу не появилась, чтобы узнать судьбу ребенка.

Мальчик, которого соцслужбы вместе с полицией. изъяли у Антонины Пашковской в марте

"Сейчас ребенок в безопасности, в нормальных условиях. В суд был подан иск, дело (о лишении женщины родительских прав – ред.) уже в суде. Считаем, что все у ребенка будет хорошо. После того, как ребенок был изъят, мать этого мальчика ни разу не обратилась. Не исключено, что ребенок будет усыновлен после соответствующего решения суда. Хотя в этой ситуации нет срока, который бы ограничивал то, когда мать может обратиться и начать процесс возвращения себе ребенка. Если она обеспечит условия проживания для новорожденного, то у нее будет шанс вернуть его. Женщине предоставлялись разъяснения по поводу того, что именно ей нужно сделать. Что касается жилья, то сейчас много программ, благодаря которым можно получить бесплатную крышу над головой. Конечно, это может быть не Печерск и не Киев. Есть жилье в других областях", — разъяснили ситуацию представители киевских властей.

Женщина в землянке: что известно

История Антонины Пашковской получила резонанс после того, как в соцслужбы позвонил аноним и сообщил, что в землянке, в норе на киевском Печерске живет женщина с младенцем. Представители соцслужб вместе с полицией отправились туда выяснять ситуацию. Во время общения женщина, действительно проживающая в землянке, отдала им ребенка, согласившись с тем, что условия в погребе без коммуникаций представляют угрозу для 5-месячного мальчика. Позже выяснилось, что женщина даже не купала ребенка из-за отсутствия водоснабжения, а только протирала мальчика салфетками. Сразу после того, как стало известно обо всем этом, журналист ТСН.ua разыскал эту нору в холме на улице Бойчука и пообщался с женщиной. Она представилась жительницей Кривого Рога Антониной Пашковской и рассказала свою историю.

Антонина со своим малышом. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

"Меня зовут Антонина Пашковская, мне 36 лет. Я родом из Кривого Рога, у меня три ребенка. Старшей дочери, Виолете, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, то у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей. Сама я из детского дома, меня взяли на воспитание, когда мне было 2 года. Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Самому младшему, Саше, 5 месяцев. Я его родила в Киеве 10 октября, но не здесь, а в роддоме. После родов так случилось, что меня отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда я убежала, потому что там, как в концлагере. Здесь я нахожусь около недели, а всего в Киеве — около 7 лет", — утверждала Антонина.

По ее словам, в Киеве у нее есть мужчина, который живет с ней вместе в землянке, но у нее нет ни жилья, ни работы. На вопрос о том, будет ли искать работу, женщина ничего не ответила, уточнила, что может выполнять малярные работы.

"Если мне ребенка не вернут, то скажу честно — я пойду вздернусь, повешусь", — резюмировала Антонина и заплакала.

В свою очередь, в соцслужбах сразу подчеркнули, что ситуация не так однозначна, как о ней рассказывает Пашковская.

"Женщина шла на контакт, рассказала о своей истории, рассказала, что сбежала из реабилитационного центра из Полтавской области потому, что там режим, правила внутреннего распорядка, есть обязанности у каждого члена коллектива, можно было пользоваться мобильным телефоном только в отведенные часы. По словам женщины, специалисты центра помогли оформить новорожденному сыну свидетельство о рождении, декларацию с педиатром, обследовали его. Женщина рассказала, что кормила сына детскими кашками, когда она находила кипяченую воду, которую приносили люди. Во время длительного общения с женщиной и поиска путей решения ее проблем она сама сказала о том, что не хочет и не может далее воспитывать сына. Через некоторое время она сказала: "Наверное, так будет лучше для сына", и написала заявление об отказе от ребенка на начальника районного отдела полиции и начальника службы по делам детей и семьи Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", – сообщали соцслужбы.

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