Ни тентов, ни отопления: на границе в Раве-Русской уставшие люди часами ждут своей очереди

Украинка рассказала, что со стороны Польши все по-другому.

Украинка Елена, долгое время проживающая в США, по семейным делам 1 апреля 2022 года приехала в Украину и была поражена сервисом, получаемым вынужденными переселенцами, на границе в пункте пропуска Рава-Русская. Она отмечает, что там нет ни тентов, ни отопления. Сейчас там пересекают границу украинские женщины и дети, убегающие от войны.

Своей историей женщина поделилась с ТСН.ua.

"Я переехала в Бостон в 2013 году. Недавно должна была передать брату багаж. Граница с Украиной пересекала в пункте пропуска Рава-Русская и, честно говоря, была просто шокирована сервисом, который там предоставляют украинцам, которые бегут от войны к европейским странам. Со стороны Украины усталых женщин, среди которых многие бабушки, дети, младенцы, "встречают" две палатки — одна белая — Красного креста, другая — синяя. В ни одной — нет обогревателей. Белая - пустая, в синей – делали чай и бутерброды, но проблема в том, что на улице было очень холодно, а в палатке – нет обогрева. Пересечения границы не пускают по одному, ждут пока соберется группа из 20-25 человек. Наша группа собиралась час. То есть целый час женщины с маленькими детьми, пожилые люди должны были стоять на холоде. Потом, когда собралась группа, пограничник просто махнул рукой – идите туда", — рассказала Елена.

На пункте пропуска "Рава-Русская" в палатках нет обогревателей: люди мерзнут и мокнут

Женщина отмечает, что уставшие люди вынуждены были час ждать на холоде. Им помогают только волонтеры.

"Идти было очень далеко. Представьте, уставшие люди, которые так долго добирались до границы – из Чернигова, Сум, Харькова – час на холоде ждали, пока соберется группа, а потом еще долго должны были идти под дождем в пункт, где должны были проверить их документы. Одна женщина ехала с ребенком и мужчиной, у которого диабет, так он упал посреди дороги и не смог идти дальше. Людям помогают волонтеры, за свои средства заряжают генераторы, чтобы хоть как-то помочь. В помещении, где проверяли документы, скитания украинских женщин продолжилось. Опять же – там было холодно, ни одного намека на обогрев. Посреди комнаты стоял стол, на котором лежало несколько подгузников. Пограничник начал кричать на женщин: "Вам сказали на украинском языке поснимать обложки! "И это под крики уставших, голодных и мокрых детей", — говорит украинка.

Женщина добавляет, что совсем другая ситуация на границе со стороны Польши.

"Наконец-то наши скитания закончились, когда мы оказались на польской стороне. Там нас встретили 5 мужчин, которые попросили дать им паспорта. Напуганные украинки сначала испугались, но потом после объяснения согласились. Нам всем сразу предложили тенты, в больших палатках было тепло — там были обогреватели. Женщин и детей накормили теплой едой, повсюду были столы с гуманитарной помощью – памперсами, салфетками, буди детские уголки с игрушками. Было где покормить ребенка и переодеть. Через 40 минут, которые мы провели в теплые и добре, нам отдали паспорта, где уже стояли все печати, посадили в комфортный автобус и отправили в школу, где расположен приют для беженцев. У меня вопрос: почему с украинской стороны такое отношение? Почему нельзя элементарно установить обогреватели и дать транспорт, а не терзать бедных людей, которые несколько дней провели в пути? Где гуманитарная помощь?", — подчеркнула женщина.

ТСН.ua пытался дозвониться пограничникам и местным властям. Также мы отправили информационные запросы во Львовскую ВГА и Государственную пограничную службу с просьбой объяснить ситуацию. Мы опубликуем ответы.

Читайте также: