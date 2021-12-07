Ни в одном из горных домиков не обнаружили пропавшего на Закарпатье туриста: уже подняли вертолет

Последние координаты, которые удалось определить по телефону, указывают, что он не спустился вниз в лес, а наоборот поднялся по склонам вверх.
На Закарпатье на поиски пропавшего в горах мужчину в небо поднимают вертолет. 50-летний местный житель потерялся еще в субботу, когда вместе с товарищами уехал кататься на снегоходах. Двое мужчин смогли добраться до турбазы. А поиски пропавшего продолжаются уже третьи сутки.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Непрерывно днем и ночью пропавшего в горах мужчину ищут спасатели и волонтеры, уже подняли вертолет. Ожидается, что в ближайшие часы он сможет обследовать территорию и сузить периметр поисков.
Кроме того, с сегодняшнего дня количество поисковиков увеличилось почти в три раза. Это полсотни спасателей, два десятка волонтеров, а также правоохранители.
Ищут мужчину на снегоходах, сноубайках и гусеничных квадроциклах. Кое-где идти приходится на ощупь. В высокогорье выпало больше метра снега. К тому же из-за сильного тумана и вьюги видимость ограничена до 5 метров. Существует и большой риск схождения лавин.
В последний раз пропавший мужчина выходил на связь в субботу. По словам друзей, которые были с ним, он спустился на снегоходе по склонам вниз, и вдруг в горах началась сильная вьюга. Вероятно, он сбился с пути и вернуться назад уже не смог. Почти сразу мужчина позвонил по телефону в службу ГСЧС и в панике просил о помощи, а дальше связь с ним оборвалась. По указанным координатам его не обнаружили. На месте был только перевернутый снегоход. Почему мужчина сообщил свое местонахождение, а дальше все оставил и ушел – до сих пор неизвестно. Поисковики предполагают, он просто растерялся. Определить по следам, куда он направился было невозможно, все замело снегом.
Последние координаты, которые удалось определить по телефону, указывают, что он не спустился вниз в лес, а наоборот поднялся по склонам вверх, поэтому территорию поисков расширили.
Спасатели уже прочесали все маршруты долины, горные домики и пропасти и ни одной зацепки, куда мог пойти мужчина, не нашли. Большую надежду возлагают именно на вертолет, он должен обследовать периметр поиска.
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