Ни в одном из горных домиков не обнаружили пропавшего на Закарпатье туриста: уже подняли вертолет

Ни в одном из горных домиков не обнаружили пропавшего на Закарпатье туриста: уже подняли вертолет

Последние координаты, которые удалось определить по телефону, указывают, что он не спустился вниз в лес, а наоборот поднялся по склонам вверх.

На Закарпатье на поиски пропавшего в горах мужчину в небо поднимают вертолет. 50-летний местный житель потерялся еще в субботу, когда вместе с товарищами уехал кататься на снегоходах. Двое мужчин смогли добраться до турбазы. А поиски пропавшего продолжаются уже третьи сутки.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Непрерывно днем и ночью пропавшего в горах мужчину ищут спасатели и волонтеры, уже подняли вертолет. Ожидается, что в ближайшие часы он сможет обследовать территорию и сузить периметр поисков.

Кроме того, с сегодняшнего дня количество поисковиков увеличилось почти в три раза. Это полсотни спасателей, два десятка волонтеров, а также правоохранители.

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Ищут мужчину на снегоходах, сноубайках и гусеничных квадроциклах. Кое-где идти приходится на ощупь. В высокогорье выпало больше метра снега. К тому же из-за сильного тумана и вьюги видимость ограничена до 5 метров. Существует и большой риск схождения лавин.

В последний раз пропавший мужчина выходил на связь в субботу. По словам друзей, которые были с ним, он спустился на снегоходе по склонам вниз, и вдруг в горах началась сильная вьюга. Вероятно, он сбился с пути и вернуться назад уже не смог. Почти сразу мужчина позвонил по телефону в службу ГСЧС и в панике просил о помощи, а дальше связь с ним оборвалась. По указанным координатам его не обнаружили. На месте был только перевернутый снегоход. Почему мужчина сообщил свое местонахождение, а дальше все оставил и ушел – до сих пор неизвестно. Поисковики предполагают, он просто растерялся. Определить по следам, куда он направился было невозможно, все замело снегом.

Как продолжаются поиски мужчины в Закарпатье | Новости Украины

Последние координаты, которые удалось определить по телефону, указывают, что он не спустился вниз в лес, а наоборот поднялся по склонам вверх, поэтому территорию поисков расширили.

Спасатели уже прочесали все маршруты долины, горные домики и пропасти и ни одной зацепки, куда мог пойти мужчина, не нашли. Большую надежду возлагают именно на вертолет, он должен обследовать периметр поиска.

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