Ни воды, ни лифтов, но аренда по 15 тысяч: как в Киеве целые районы выживают во время отключений электроэнергии — видео

Отключение электричества в Киеве

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В начале этой недели россияне нанесли один из самых масштабных ракетных ударов по объединенной украинской энергосистеме за последний год. Из-за этого в течение недели, в частности, Киев и Киевская область сталкиваются с аварийными отключениями электроэнергии. В столице практически отсутствует собственная генерация, поэтому мегаполис зависит от центральной системы электроснабжения. Графики электроснабжения в Киеве пытаются восстановить, но это удаётся сделать лишь в некоторых районах и только на несколько часов. В результате накануне была приостановлена работа метрополитена и общественного электротранспорта, а также парализована система водоснабжения: в отдельных районах воды в домах не было около суток.

В то же время на этой неделе в Раде был зарегистрирован законопроект, который, независимо от формы управления многоэтажными домами, поможет горожанам одинаково подготовиться к морозам. Как это будет работать в городах, с какими основными вызовами столкнулся Киев в вопросах энергобезопасности и как к предстоящим холодам готовятся сами киевляне, которые еще хорошо помпомнят холодную и темную прошлую зиму — разбиралась корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

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«Палатки ГСЧС и генераторы, работающие на топливе»: как Троещина готовится к зиме»

Троещина — спальный район на левобережной окраине Киева. Здесь проживает 250 тысяч человек — это как население целого города Житомира. Прошедшая зима здесь была чрезвычайно сложной: враг знал, что этот район зависит от единственного источника энергоснабжения — ТЭЦ, а значит, делал и продолжает делать всё, чтобы высотки оставались без тепла, горячей воды и света.

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К предстоящей зиме местные высотные здания оснастились генераторами, которые обеспечили питание, в частности, лифтов и водяных насосов. Это — международная помощь, которую взяла на баланс управляющая компания. Но дизель-агрегаты периодически простаивают из-за нехватки топлива.

Александр Бурля, житель Киева: «Топлива нет, собираем деньги у людей, чтобы заправиться».

Александр рассказывает: до сих пор вместе с соседями они скидывались на топливо по полтысячи гривен в месяц. Но теперь будут собирать по две тысячи, потому что цены растут. Организуются самостоятельно — пока всё держится на доверии к инициаторам. На последнем собрании жильцов дома, в преддверии морозов, более сотни жильцов вышли, чтобы объединиться в ОСМД.

Впрочем, в соседнем 25-этажном доме к председателю действующего ТСЖ — из-за осознания собственной безысходности — уже выстраиваются очереди из жильцов других домов с просьбой возглавить и их ТСЖ.

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Михаил Визеренко, председатель ОСМД в г. Киев: «Ведь всёэто нужно было делать летом. В прошлом году была эта история, и в этом же году она повторилась: люди просят, чтобы я ушел с поста председателя только тогда, когда начнутся холода».

Ирина работает консьержкой в этом доме. Сама она живет неподалеку — и на собственном опыте ощущает разницу между ОСМД и обычным домом. На работу из дома она принесла всё, что было в холодильнике.

Ирина, консьержка: «У меня уже почти два дня… Вчера включили свет на 3 часа. Я всё принесла сюда, чтобы продукты не испортились».

Когда-то она мечтала создать ТСЖ в своём доме-гостинице, но из-за долгов соседей отказалась от этой идеи: признаётся, что теперь во время отключений электричества ей легче оставаться на работе.

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Энергонезависимость за миллионы гривен: автономный дом 24/7

Аренда в высотном доме с действующим ОСМД уже подорожала вдвое — 15 тысяч гривен против 8 тысяч в соседних домах. Люди готовы переплачивать, ведь во время отключений электричества здесь работают лифты, в квартирах есть вода и интернет, есть освещение в подъезде, камеры видеонаблюдения, подогрев пола у входа и даже кофемашина в холле.

Михаил Визеренко, председатель ОСМД в г. Киев: «10 часов мы работаем на инверторе. Два часа мы работаем на генераторе: он автоматически заряжает батареи и обеспечивает электроснабжение дома. Люди не замечают переключения. Дом работает, одним словом, 24/7».

В условиях войны это уже третий генератор в этом дворе. На предыдущие два, меньшей мощности, жители скинулись самостоятельно, а этот — подарок благотворителей. Часть средств (около 300 тысяч гривен) на энергонезависимые меры компенсировало государство в рамках программы «СветДом», еще часть — по программе «30 на 70» — город. В целом альтернативное энергоснабжение обошлось дому в более чем 2 миллиона гривен.

Однако в отношении злостных должников в доме действуют строгие правила.

Михаил Визеренко, председатель ОСМД в г. Киев: «Всем не угодить. Есть такие люди, которым не нравится всё, что сейчас есть. Чтобы поехать в лифте — нужно поднести свой ключ, на котором указан номер квартиры. Приложил ключ к считывателю и нажал кнопку своего этажа — и поехал. У должников лифт отключен, они ходят по лестнице. То же самое и с мусорными баками. Это мы все коллективно приняли решение, весь дом за это проголосовал».

Границы автономии, водоканал и предстоящая отмена моратория на тарифы

Но есть предел, который не в силах преодолеть даже самое активное ОСМД — это городское водоснабжение и теплоснабжение. Когда давление в центральной сети падает, то даже при наличии резервного питания из кранов перестает течь вода.

Поэтому на крупных объектах водоканала город строит дополнительные полсотни мегаватт мощностей, а на небольших устанавливает более 100 генераторов (это ещё плюс 11 мегаватт). В мэрии объясняют: именно это позволило восстановить водоснабжение в домах после последнего отключения электричества в некоторых случаях за полсуток-сутки.

Петр Пантелеев, и. о. первого заместителя председателя КГГА: «Проект по строительству электростанций обеспечит резервное питание системы водоснабжения. И она сможет и будет работать в случае отключений. Но она не сможет заменить штатную систему энергообеспечения объектов водоснабжения».

То же самое и с отоплением: городские и государственные власти планируют запустить 13 объектов резервного теплоснабжения. Но полностью и быстро заменить энергосистему, которая строилась десятилетиями ещё в советское время, невозможно. Эксперты объясняют: чтобы сети не развалились, их нужно капитально модернизировать, а для этого нужны деньги. Из-за моратория, действующего с начала войны, повысить тарифы пока невозможно.

Михаил Лукьяник, эксперт в области централизованного теплоснабжения общественной организации «Экоклуб»: «Можно предоставить операторам большую свободу действий и изменить систему тарифообразования, которая бы мотивировала их к модернизации системы. Садимся за стол и договариваемся: операторы говорят, какие решения им сейчас нужны, на что они могут пойти, а государство говорит, с учетом требований ЕС, на что оно готово пойти».

По требованию ЕС профильное министерство готовится отменить мораторий на тарифы на энергоносители, поэтому цены в счетах могут вырасти уже в следующем году. А чтобы это не стало шоком, жителей призывают пользоваться программами энергоэффективности. Для этого планируется открыть доступ к грантам не только для ОСМД, но и для всех многоквартирных домов — соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Наталья Козловская, заместитель министра инфраструктуры Украины: «Первый вопрос, который нам необходимо решить, — это придать дому статус юридического лица. Они смогут воспользоваться программами, проектами, льготами и т. д., которые существуют в городах, поскольку они являются юридическим лицом и имеют возможность получить эту помощь».

На это же юридическое лицо можно будет зарегистрировать и придомовую землю. Этого решения с нетерпением ждет председатель ОСМД Михаил: тогда его дом сможет оформить территорию двора, а вместе с ней — и разрешение на собственную скважину и котельную.

С помощью таких стратегических подходов киевляне доказывают: блэкаут можно преодолеть, если соседи по дому объединятся в единую команду.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЕНЕРАЛ ДУКА В СУДЕ: шокирующие заявления! КОЛЛАПС В КИЕВЕ и анонс от ТРАМПА | ТСН 20:00 6 ноября

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