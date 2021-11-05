Ни зарплаты, ни больничных: какие неприятные сюрпризы ждут невакцинированных украинцев от 8 ноября

Ни зарплаты, ни больничных: какие неприятные сюрпризы ждут невакцинированных украинцев от 8 ноября

Чиновники и педагоги, не получившие прививок против COVID-19, будут отстранены от работы.

Согласно постановлению Кабмина, которое вступает в силу в понедельник, 8 ноября, определенная категория украинцев, среди которых государственные служащие и работники учебных заведений, отказывающиеся или уклоняющиеся от прививок против COVID-19, будут отстранены от работы. Более того, Фонд социального страхования (ФСС) не будет оплачивать им больничные в случае болезни.

ТСН.ua напоминает о неприятных сюрпризах для невакцинированных украинцев и информирует, кому не грозит потеря работы без сертификата о вакцинации.

Кто останется без работы

Перечень профессий, для представителей которых прививка от COVID-19 обязательна, определен приказом Минздрава. В соответствии с этим документом вакцинированными должны быть:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работники местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работники заведений высшего, послевышевского, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования и заведений независимо от типа и формы собственности.

В соответствии с приказом или распоряжением руководителя, отстранение работников происходит без сохранения заработной платы. Срок устанавливается – до устранения причин, которые его обусловили.

Коронавирус в Украине: непривитых работников будут отстранять от работы

Список хотят расширить

В Минздраве предлагается дополнить перечень профессий для обязательной вакцинации. Обязательные прививки против COVID-19 предлагают ввести для:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников учреждений, предоставляющих социальные услуги учреждениям защиты прав детей;

работников реабилитационных заведений.

Лучше не болеть

Как сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования, государство не будет оплачивать больничные украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации против коронавируса.

"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", — уточнили в ФСС.

Кому разрешат работать без вакцинации

Согласно решению Минздрава, не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения.

В случае временных противопоказаний справка будет выдаваться на определенный промежуток времени – от трех или более месяцев, после чего потребуется привиться.

Переболевшие и выздоровевшие граждане также должны получить медицинскую справку №028. Переболевшим справка выдается максимум на три месяца.

Лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению от работы, поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации.

Напомним:

Противопоказания к вакцинации устанавливает домашний врач. Он также дает заключение о временном противопоказании к прививке. В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отводы от прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии.

Также Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний к прививке от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество.

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