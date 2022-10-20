Нидерланды готовят масштабный пакет помощи по восстановлению Украины

Нидерланды готовят масштабный пакет помощи на восстановление Украины, его обсудили в Гааге, говорится в ТСН.

Как спасать Украину во время тяжелой зимы обсудили в Нидерландах, конференция по восстановлению страны прошла в Гааге. В ней приняли участие представители обоих правительств и бизнесмены.

Дорога на конференцию, где обсуждали восстановление Украины, проходит мимо страшных кадров разрушенных домов и жизней, а в зале с сине-желтой подсветкой стулья для большей части нидерландских волонтеров и бизнесменов.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко открывает конференцию онлайн, показывает последние данные о разрушенной россиянами украинской энергоструктуре. Нидерландские чиновники отвечают уже выделенными суммами – на восстановление. "Нидерландское правительство инвестирует 70 миллионов евро в подготовку Украины к зиме — это будет практическая поддержка — восстановление крыш или помощь с тепловой инфраструктурой, а также 65 миллионов в помощь малому бизнесу", — говорит министер зарубежной торговли и развития Нидерландов Лиесье Шрайнемахер.

То, что этого мало понимают с обеих сторон экрана. “Один из возможных путей – гарантии от нидерландского правительства для тех нидерландских компаний, желающих инвестировать в Украину. Деньги все еще уходят от бизнеса, но в случае, если что-то пойдет не так, их инвестиции будут гарантированы правительством”, — убеждает почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен.

Благотворительный фонд Тинеке собрал для украинцев рекордные 175 миллионов евро. Она сама с начала полномасштабного вторжения побывала в Украине трижды. “Я никогда в жизни не видела такого отзыва, как я вижу в этом году в Украине, а вы должны понять, что у нас есть проекты по всему миру! Люди продолжают отдавать все возможное», – говорит она.

Это уже второе такое собрание в Нидерландах. Перед Гаагой об восстановлении Украины говорили в Роттердаме.

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