Нидерланды назвали обвиняемых в убийстве пассажиров рейса МН17: кто подсудим и сколько лет им грозит

Нидерланды назвали обвиняемых в убийстве пассажиров рейса МН17: кто подсудим и сколько лет им грозит

Окончательное решение по делу MH-17 суд вынесет в конце следующего года.

Сегодня, 20 декабря, прокуратура Нидерландов начала объявлять обвинения в сбыте пассажирского самолета MH-17 в июле 2014 года на неподконтрольной Украине территории из российского комплекса "Бук". во время заседания суда прокуроры рассказали, как собирали доказательства и реконструировали события июля 2014 года.

Больше о заседании говорится в сюжете ТСН.19:30

Кто обвиняется в сбыте самолета

Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России и один — Украина. Это россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко. Ни один из них не участвовал в слушаниях. Только россиянин и подполковник ГРУ Олег Пулатов согласился сотрудничать со следствием. Его интересы представляют нидерландские адвокаты. Через них он передал, что виновным себя не считает. Всех четырех обвиняемых прокуроры обвиняют в убийстве, независимо от того, имели целью сбить военных или гражданский самолет.

Какое наказание грозит обвиняемым

Прокуратура очевидно будет просить длительное заключение, но будет ли это пожизненное – неизвестно.

"О каких наказаниях думает прокурор, послушаем (в среду – ред. ). Мы ожидаем, что это будет достаточно высокое наказание. Мы еще не знаем, но, возможно, 30 лет, возможно, всю жизнь. Конечно, в конце концов, вы знаете, в результате действий подозреваемых погибли 298 человек. Это будет важный день для нас, а также для членов семьи", — сказал Петер Лангстраат, адвокат родственников погибших рейса.

Как собирали доказательства и реконструировали события июля 2014 года

Как сообщает "Укринформ", прокурор рассказал, что им удалось установить многих участников прослушиваемых телефонных разговоров. Некоторые даже подтвердили свой голос на записи.

"Мы сверяли телефонные данные с информацией из других источников, проверяли расположение телефонных башен. Также мы изымали, в частности, аппаратуру, на которую проводились съемки, карты памяти, чтобы проверить, проводились ли какие-то манипуляции или настоящий, например, снимок ”, — сказал он.

Дело МН17: прокуроры рассказали, как собирали доказательства и реконструировали события | Новости мира

Кроме этого, прокурор подчеркнул, что российская сторона предоставила фейковые спутниковые снимки и что РФ не могла объяснить, где 17 июля 2014 был "Бук" с номером "3Х2" 53-й зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны российских вооруженных сил. Более того, Россия ветировала в Совете безопасности ООН решение о создании международного трибунала. Именно поэтому суд проходит в Нидерландах, откуда самое большое количество погибших.

К слову, объявление обвинительного акта продлится три дня, затем слушания возобновят в марте, где свои аргументы сможет выложить защиту. Окончательное решение по делу MH-17 суд вынесет в конце следующего года.

Также читайте Россия отказалась вести консультации с Нидерландами и Австралией по сбитому "МН-17"

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, по данным следствия, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

В мае 2018-го совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием убытия малайзийского Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года, представила промежуточные результаты своей работы. Следователи установили, что ЗРК "Бук", из которого был непосредственно сбит Boeing, принадлежит к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, которая дислоцируется в Курске.