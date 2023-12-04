Нидерланды принимают украинских беженцев: какие условия, выплаты и прочая помощь (фото)

Нидерланды продолжают принимать беженцев из Украины и предоставлять им временную защиту. Ее могут получить украинцы, покинувшие дома после 26 ноября 2021 года, их родственники, в том числе партнеры по гражданскому браку, и еще несколько категорий лиц.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какую помощь оказывают украинцам в Нидерландах. Об условиях проживания, размере финансовой помощи, медицинской помощи и обучении.

Кто может получить временную защиту в Нидерландах

Временную защиту в Нидерландах могут получить:

украинцы, покинувшие дома после 26 ноября 2021 года;

украинцы, выехавшие из Украины до 27 ноября 2021 года и находившиеся в Нидерландах;

члены семьи (супруги, партнеры по гражданскому браку, несовершеннолетние дети и близкие родственники) украинцев и иностранцы, легально проживавшие в Украине;

Временная защита в Нидерландах предоставляется по 4 марта 2024 года. Европейский союз намерен продлить его для украинских беженцев до 2025 года.

Статус временной защиты в Нидерландах можно получать повторно. Например, если вам не подошли условия и вы переезжаете в другое государство или вернулись в Украину.

Условия проживания украинцев в Нидерландах

Украинцев в Нидерландах бесплатно расселяют во временное жилье по всей стране: как в маленьких, так и крупных городах. Амстердам переполнен и вас почти гарантированно поселят в другом городе. Выбрать город и место размещения самостоятельно невозможно – это делают центры для беженцев. Это может быть как отдельная комната (в основном), так и кровать в общежитии. Сейчас украинцам предлагают проживание в гостиницах, базах отдыха, в помещениях школ или госпиталей, приспособленных для размещения людей. В центрах для беженцев украинцам предоставляют бесплатное питание.

Поселок Гитгорн в Нидерландах, где живут украинцы / Фото: ТСН.ua

Еще один, менее популярный вариант проживания – принимающая семья.

На фото, которые украинские беженцы предоставили сайту ТСН.ua, поселок Гитгорн в Нидерландах, недалеко от Амстердама. Здесь несколько гостиниц выделили для украинцев, уехавших от войны. Для них организовано трехразовое питание, стирка одежды, можно бесплатно пользоваться велосипедами, на территории есть места для отдыха и теннисные столы.

Поселок Гитгорн в Нидерландах, где живут украинцы / Фото: ТСН.ua

Поселок Гитгорн в Нидерландах, где живут украинцы / Фото: ТСН.ua

Подобные условия, говорят, и в столице. Впрочем, все места в отелях там заняты из-за большого количества беженцев из Украины.

Поселок Гитгорн в Нидерландах, где живут украинцы / Фото: ТСН.ua

Поселок Гитгорн в Нидерландах, где живут украинцы / Фото: ТСН.ua

Выплаты для беженцев в Нидерландах

Украинцы в Нидерландах имеют право на финансовую поддержку в размере 260 евро в месяц как на взрослого, так и на ребенка. Эта сумма состоит из двух частей: 205 евро как оплата за питание и 55 евро на другие личные нужды. То есть если вы проживаете в центре для беженцев и получаете там трехразовое питание, то муниципалитет может выдавать вам всего 55 евро в месяц. Выплаты прекратят, если вы официально устроитесь на работу или покинете жилье, которое вам предоставили. Работу в Нидерландах можно искать самостоятельно или обратиться в ближайший центр занятости.

Медицинская помощь для беженцев в Нидерландах

Украинцы в Нидерландах имеют право на бесплатную медицинскую помощь. В базовый пакет услуг относятся визит к семейному врачу, лечение острых и хронических заболеваний, помощь стоматолога при острой боли, а также возможность получить очки, слуховые аппараты и некоторые лекарства.

Образование для беженцев в Нидерландах

Школы в Нидерландах бесплатные, обучение идет на нидерландском языке. Правительство ищет возможность обеспечить школьное образование для всех детей украинских беженцев, в некоторых школах создают специальные украинские классы. С детскими садиками гораздо труднее. У них и так большие очереди, а сами садики достаточно недешевы.

Прочитать по-украински о том, что делать шаг за шагом, когда вы добрались до страны, можно на едином портале Для беженцев в Нидерландах. На вокзалах крупных городов в пунктах Красного Креста вам также помогут и предоставят всю необходимую информацию.

Напомним, что правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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