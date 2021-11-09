"Нигде не работает, пьет и бьет малышей": в Житомире ищут горе-мать, которая закрыла детей в общежитии и исчезла

"Нигде не работает, пьет и бьет малышей": в Житомире ищут горе-мать, которая закрыла детей в общежитии и исчезла

Детей у женщины изымали уже пять раз.

В Житомире разыскивают женщину, которая оставила маленьких детей без еды и присмотра. 4-летняя девочка и ее старший 8-летний брат больше суток просидели в запертой квартире. О том, что малыши дома одни, служба по делам детей узнала от их матери. Она позвонила и сказала, что еще несколько дней не собирается возвращаться домой.

Об этом 8 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

"Женщина находилась в состоянии опьянения и сказала, что дети закрыты дома, а она не собирается в течение нескольких дней возвращаться домой. Она сказала — заберите детей. Ничего не объясняла, положила трубку", — рассказала руководитель службы по делам детей Житомирского городского совета Ольга Библа.

Ювенальный инспектор, приехавший спасать детей в общежитие, сфотографировал беспорядок в комнате. Из еды – только остатки черствого хлеба. Под замком в небольшой комнате, где даже не было туалета, дети просидели больше суток.

"Дети были заплаканные, голодные, неухоженные, грязные и в антисанитарных условиях. Пока работали социальные службы и полицейские, а это — несколько часов — никто из взрослых так и не появился в доме", — рассказала представитель ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В настоящее время дети находятся в детском отделении больницы. Медики говорят, мама к ним так и не приходила. У малышей хороший аппетит. А старший братик даже ухаживает за младшей сестренкой.

Оба ребенка здоровы, говорят медики, и сейчас проходят обследование.

Их же мамы в общежитии до сих пор никто не видел. Комната закрыта, а телефон не отвечает.

Женщине 28 лет она нигде не работает, говорят соседи. Воспитывает детей одна, часто пьет и бьет малышей. А тем, кто заступается за них - угрожает.

Оказалось, что семья состоит на учете в соцслужбах как неблагонадежная. За это время детей изымали 5 раз – 3 в селе, где раньше жила женщина, и еще 2 – в Житомире. Но каждый раз возвращали назад, потому что верили маме, которая клялась не пьянствовать.

"Дети возвращались, потому что мать шла в реабилитационный центр, а это тоже большой путь для мамы, и мы должны использовать все средства, чтобы у детей была мама. Если эти меры и методы не срабатывают, то остается только лишение родительских прав", — отметили. там.

Новости Житомирской области: копы разыскивают женщину, что оставилаы маленьких детей без еды и ухода

В этот раз за то, что оставила детей без присмотра женщину планируют привлечь к уголовной ответственности. За такие действия ей может грозить два года лишения свободы или ограничения свободы.

Женщину полиция до сих пор разыскивает. Судьбу детей будет решать комиссия. Пока братик с сестренкой остаются в больнице, но если суд лишит мать прав – их передадут в приемную семью.

Напомним:

Во Львове дирекция гостиницы пожаловалась полиции на неухоженного, голодного и больного мальчика, уже 2 недели живущего в их заведении. Полиция изъяла малыша и уже хотела поместить в приют, но выяснилось, что у ребенка "ковид".

уже 2 недели живущего в их заведении. Полиция изъяла малыша и уже хотела поместить в приют, но выяснилось, что у ребенка "ковид". А в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как наелась каштанов, приобретенных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что, как выяснилось, несколько дней мама лечила дочку своими силами.

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