"Никак крови не напьются. Что ему от нас надо?": Кривой Рог приходит в себя от атаки иранских "шахедов"

Российские террористы в ночь на 14 июля иранскими дронами атаковали Днепропетровскую область. Там разбитые дома, выбитые окна и есть пострадавший.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители Кривого Рога приходят в себя от атаки

Корреспондентка ТСН Ольга Павловская рассказывает, что в ночь на 14 июля Силы обороны сбили шесть вражеских дронов-камикадзе. Однако есть и попадание. В Кривом Роге изуродовано коммунальное предприятие. 56-летний мужчина получил ранения. В результате вражеской атаки в городе постраждали 70 домов и еще 20 гражданских объектов — школ, больниц и библиотек.

Жители Кривого Рога приходят в себя после ночной атаки. Они говорят, что постоянные взрывы их испугали.

"Действительно – как мопед! Такое впечатление, что он у тебя над головой. Очень сильно было слышно: стояли, тряслись, молились! Что только не делали! Дети испуганы. И сами все испуганы. Пили и от сердца, и от нервов, и от чего хочешь. На таблетках были", — говорит местная жительница.

Оккупанты обстреляли коммунальное предприятие

Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские "шахеды", но уничтожить удалось не все. На коммунальном предприятии после попадания произошел мощный пожар.

"На его территории уничтожено одно админздания, еще три изуродованы. Избита спецтехника. Также задело транспортное предприятие", — говорит спикер ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтонюк.

Пятьдесят шестилетний мужчина, который был рядом с эпицентром взрыва, получил ранения. Врачи его уже отпустили домой.

"Простые гражданские дома истерзаны от этого удара. Разрушены окна, крыши. Самое главное — что от этого удара никто не пострадал. Все живы. Но один мужчина получил легкие ранения", — говорит председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

"Прилетело" в комнату, где спала 5-летняя девочка

Жуткие минуты среди ночи вспоминает Александр. Когда раздался взрыв, он понял — это возле квартиры его дочери. Окно вылетело прямо на детскую кроватку, где всегда спала пятилетняя внучка. Это настоящее чудо, что этой ночью ее не было дома – говорит дедушка.

"Вынесло окна. Кровли нет. Слава Богу, все без единой царапины. Внучку они оставили у друзей на ночь. Как раз у нее в кроватку и полетело. Для нас это самое страшное. Мы "русского мира" не боимся. Мы все отстроим", – рассказал корреспондентке ТСН Ольге Павловский житель Кривого Рога Александр Сагайдак

Повреждены семьдесят домов и еще 20 больниц, школ, библиотек и бюджетных учреждений — люди с ночи собирают выбитое стекло и разбитое имущество. Им предоставляют пленку и доски, чтобы хоть как-то закрыть дома.

"Никак крови не напьются" — жительница Кривого Рога

Пани Анна рассказывает корреспондентке ТСН, что она пряталась в коридоре, котики побежали беречься в ванной. Это уже вторая война в ее жизни. Да что такой враг нападет – и не представляла.

"Никак не напьется! Уж утопиться можно в той крови! И его же люди гибнут, и наши! И дома! Сколько всего! Что ему от нас надо?!", — говорит Анна.

Ночью били россияне и по Синельниковскому району из артиллерии — по тракторам и сеялкам. Там разбиты складские помещения, частный дом и электросети. Люди не пострадали.

Напомним, ночью в пятницу, 14 июля, Днепропетровскую область атаковали российские беспилотники. Силам ПВО удалось сбить шесть дронов.

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