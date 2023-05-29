Никак не могла напиться: как чувствует себя 2-летняя Виолетта, которая почти 5 дней выживала в лесу

Удивительная история Виолетты Мужичук из Харьковщины поразила даже стражей порядка. Без еды и воды двухлетний ребенок смог выжить в лесу, пока его искали тысячи людей. Волонтеры и полиция обследовали сотни километров и только когда в третий раз начали проходить лесополосу — нашли малышей. Девочка сейчас в больнице с мамой, говорится в ТСН.

Украинку тронули кадры первых минут после того, как полицейские обнаружили в кустах двухлетнюолетту. Вю Ви лесу обессиленная девочка провела почти пять суток

Виолетта исчезла 23 мая со своего двора. Она играла на улице вместе с братиком-близнецом, а домой мальчик вернулся уже сам. Мать сразу обратилась в полицию. Правоохранители немедленно начали поиски – дважды обследовали окрестные леса и водоемы, опросили всех местных. И когда поисковики уже начали терять надежду, как после обеда ребенка удалось найти. “Она сидела под деревцом, возможно, если бы она не застонала в этот момент, мы бы ее и не заметили такой маленький клубочек, сидевший в кустах. Это великое чудо, что ни дикие животные его не тронули. Когда мы прочесывали этот лес, нас просто заедали насекомые. И мы думали, как она от насекомых выживет”, – говорит начальник управления уголовного розыска ГУ нацполиции Харьковской области Роман Иващенко.

Случилось это на пятый день поисков. В то утро полиция и волонтеры привлекли максимальное количество людей — более тысячи. В третий раз пошли прочесывать местность, где в первый день поисков видели следы маленьких ножек. “Таких эмоций, наверное, в жизни никто еще из нас не получал. Это было… как мы увидели ее и увидели живую. Мурашки по коже – это самое малое, что я могу сказать. Мурашки и слезы. Как только мы взяли ее на руки, поднесли водичку и она: «водю, водю». Вот сказала "водю" и мы, ну, просто”, – на эмоциях рассказывает полицейский.

Худенькая Виолетта была вся в царапинах. Девочку сразу же повезли в больницу, а уже туда примчались ее мать и отец, узнав об исчезновении ребенка, приехал с передовой на поиски. “Она лихорадила на малых сухобрильных цифрах. Реагировала плачем на обзор. Шла к маме только. На ответы мамы она отвечала. В состоянии психологического стресса был ребенок при поступлении и выявлены признаки обезвоживания”, — констатируют медики.

В первые дни Виолетта не могла никак напиться воды, говорят врачи. А потом, утолив жажду, есть. Уже успела набрать 600 граммов веса и с каждым часом состояние ребенка улучшается. “Она уже иногда улыбается. К маме она идет, к медперсоналу идет. Биохимические характеристики нормализуются, клинические и лабораторные характеристики нормализуются, другими словами ее состояние приходит в норму. Но все равно ее психологическое состояние остается немного еще слабое”, — добавляют врачи.

И врачи и правоохранители утверждают: ребенок выжил чудом. "Эта история, видимо, войдет в историю, потому что на моей практике и на практике коллег, с которыми мы общались, еще ни разу 5 суток не искали мы ребенка и не находили его живым", — отмечают в полиции.

Под наблюдением медиков девочка будет до тех пор, пока организм полностью не восстановится, это по меньшей мере несколько дней. Далее с Виолеттой будут работать психологи.

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