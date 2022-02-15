Никаких "новых" законопроектов по Донбассу нет — Верещук

Представитель правительства прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца после его встречи с Путиным.

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила удивление сообщением канцлера Германии Олафа Шольца о новых законопроектах относительно статуса ОРДЛО и выборов на временно оккупированных территориях.

Об этом она заявила 15 февраля во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на "1+1".

Как известно, после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным немецкий канцлер сообщил, что президент Зеленский пообещал представить законопроекты о статусе оккупированной части восточной Украины, изменениях в Конституцию и подготовку выборов на территории ОРДЛО.

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"Никаких новых законов нет. Никаких согласований на прямую не будет. Не понятно, о чем говорит Шольц”, — отреагировала Верещук.

Так же представитель правительства не понимает о чем говорит президент Франции Эммануэль Макрон, когда заявляет об отозванном законопроекте.

“Я обращаюсь к премьеру и к президенту и прошу доработать законопроект о переходном периоде, а Макрон рассказывает, что это решение президента... Это ведь не правда. Я это уж точно знаю, потому что я первоисточник”, — уверяет Ирина Верещук.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возможное решение российского правительства о признании независимости так называемых ЛНР и ДНР разрушит Минские договоренности и затормозит переговорный процесс по мирному разрешению ситуации на Донбассе.

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