Никогда не болела и была дважды вакцинирована: мать рассказала о смерти 23-летней беременной дочери в больнице Ужгорода

Никогда не болела и была дважды вакцинирована: мать рассказала о смерти 23-летней беременной дочери в больнице Ужгорода

Женщина почти две недели провела в больнице.

В областной больнице в Ужгороде из-за 90% поражения легких скончалась 23-летняя беременная Мария. Мать девушки рассказала, что ее дочь никогда не болела и была дважды вакцинирована.

Об этом идет речь в материале ТСН.ua.

"Она была дважды вакцинирована, никогда не болела, тест показал положительный результат на коронавирус. Сначала дочь положи в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, поскольку приближались выходные дни и мы хотели перестраховаться. На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила и плакала Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и она не может двигаться. Врач осмотрел приписал массаж. На следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология. Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, тогда ей сделали КТ, которое показало 90% поражения легких. Она в той больнице лежала восемь дней, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", — говорит мать покойной Неля Стасишена.

После этого Марию перевели в реанимацию, впоследствии – в областную больницу, где беременна и умерла.

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