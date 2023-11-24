Никогда не был за границей: Андрей Шевченко осуществил мечту защитника "Азовстали" с позывным "Бурштын"

Бывший футболист, тренер и посол UNITED24 Андрей Шевченко осуществил мечту защитника Мариуполя. Ростислав Приступа получил тяжелое ранение при обстреле города россиянами. Попал в плен и несколько месяцев не получал должной медицинской помощи. Но смог, несмотря на сложные травмы, встать с колесного кресла на костыли. Его история настолько поразила Шевченко, что тот пригласил военного в Германию на футбольный матч Украина-Италия.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Военный был ранен в Мариуполе и пережил русский плен.

Андрей Шевченко и 27-летний Ростислав Приступа познакомились в одном из реабилитационных центров, где Ростислав восстанавливался после тяжелого ранения. Там Шевченко, который является амбассадором "UNITED24, и услышал историю бойца.

Ростислав с позывным "Бурштын" - морской пехотинец. Служил по контракту и в начале полномасштабного вторжения был в Мариуполе. В марте он пытался вытащить раненых собратьев из-под шквального огня россиян, как рядом разорвалась мина. Осколки пронзили тело. На "Азовсталь" Ростислав попал уже раненым. Оттуда его должны были эвакуировать вертолетом. Но из-за плотных обстрелов не смогли. А дальше - плен.

Ростислав Приступа и Андрей Шевченко

Ростислав обменяли только через полтора месяца. В Днепре сделали операцию, далее – реабилитация. Потом мужчина узнал, что на войне погиб его брат.

Шевченко осуществил мечту бойца

Защитник Мариуполя никогда не был за границей и это путешествие было для него первым. В Германии Ростислав жил в одном отеле с игроками нашей сборной и сделал с ними совместные фото. Также он был на трибуне рядом с Шевченко. А после - в коридорах стадиона болельщики обеих команд приветствовали "Бурштына" аплодисментами.

"Посмотреть матч по телевизору и на стадионе, рядом с легендой футбола - это совсем разные вещи и игра прямо захватывает от свистка до свистка", - говорит Ростислав.

Кроме эмоций, из Германии боец привез видеоподарки для собратьев. Футболист Александр Зинченко поздравил одного из них с Днем рождения и всем военным передал поздравления. Также украинский футболист записал обращение для другого защитника, который тоже был в российском плену.

Ростислав Приступа и сборная Украины

Ростиславу спортсмены подарили футболки и мячи с автографами. Их он разыграет – за донаты, а деньги направит на ВСУ.

Мужчина говорит, что из-за поездки установил личный рекорд — прошел 4,5 километра. Ростислав отмечает, что сейчас он мечтает ходить без костылей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 24 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, Андрей Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.

Читайте также: