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Никогда не было — и вот снова: бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ

Никогда не было — и вот снова: бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ

Бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ

Расследование Хапуга.UA раскрывает масштабную схему мошенничества, затронувшую ВСУ.

Обогатились, обворовав военных. Хапуги, которых мы вам сегодня покажем, проверили наглую схему с контрактом почти на миллиард государственных гривен.

Сколько они успели украсть и что будет с дельцами — участники сделки, их имена и лица — в проекте Хапуга.UA.

Трагический и героический 2022 год. Когда Вооруженные силы отражали нашествие врага и освобождали украинские земли, горстка хапуг наваривалась на военных. Фигуранты провернули многомиллионную аферу при закупке более одного миллиона комплектов одежды для нашей армии.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

По данным следствия, иностранный гражданин, имя которого пока не называют, заключил договор на отшивку и поставку единостроя с Турецким производителем. Стоимость сделки — 25,6 миллионов долларов. С Министерством обороны Украины через подконтрольную фирму было заключено пять договоров на один миллион комплектов одностроя общей стоимостью уже 35 миллионов долларов.

Кроме завышения цены на 30% для Минобороны, хапуги еще и бросили турецкую сторону, заплатив ей всего 10 миллионов. Таким образом, по тогдашнему курсу, хапуги положили в свои карманы более 800 000 000 гривен.

Организовал схему иностранец-мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии.

По данным нацпола, помогали иностранцу провернуть сделку советник экс-замминистра обороны Роман Балыкин. Он владелец автомобильного холдинга группы компаний АТЛ.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

Это не первое участие Балыкина в оборонных заказах. Скандал со сделками во время обустройства военного полигона Широкий Лан Николаевской области тоже ведет к Балыкину.

В 2016 году Министерство обороны Украины заключило договор с ООО "Рост" на выполнение строительных работ на полигоне стоимостью 232 миллиона гривен. Несмотря на невыполнение условий договора должностные лица Министерства приняли работы и перечислили средства предприятию.

По версии следствия, ООО не выполнила работ на 37 миллионов гривен.

По состоянию на 2016 год бенефициарами компании "Рост" были Дмитрий Пашковский, ООО "Е-пос" и ООО "Управленческая компания "Столица". Последняя была основана гражданином России, в 2015 году перешла к Пашковскому. Владельцами "Е-пос" был также Пашковский и компания "ТЛА Киев". В 2019 году ТЛА Киев перешла к Оксане Балыкиной — вероятно жене Романа Балыкина.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

А вот подрядчиком "Роста" на этом объекте стало ООО АТЛ Автосервис, которые в том же 2016 основали Дмитрий Романович Балыкин, сын нашего героя и Дмитрий Пашковский.

В 2020 году дело передали Высшему Антикоррупционному суду. Суд назначил для Балыкина залог — 2,1 миллиона гривен, который в 2022 году уменьшили до всего 780 тысяч гривен.

Загадочно, но факт – Дмитрий Пашковский также выступает в роли адвоката Балыкина. Его юридическая фирма зарегистрирована по тому же адресу в Киеве, где и большинство компаний группы АТЛ – на Симиренко, 36.

В 2023 году Балыкин создал новое предприятие "БиЭмСи Украина", специализирующееся на производстве автомобилей, запчастей и оружия.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

Только за последние пять месяцев компания выиграла тендеры на поставку автомобильных шин для одной воинской части почти на 1 миллион 300 тысяч гривен.

Похоже, это был лишь разгон перед началом новой серии коррупционных сделок, но произошло не так, как желалось. По сообщениям Нацпола по делу о завладении бюджетными средствами на закупках формы решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.

Балыкину, как и другим фигурантам, грозит до 12 лет лишения свободы.

СМИ пишут, что другие двое подельников в схеме — бывший нардеп и его сын — Игорь и Ярослав Франчуки.

Игорь Франчук — бывший зять экс-президента Леонида Кучмы, до конца 90-х состоял в браке с Еленой Кучмой. Несколько созывов в Верховной Раде, экс-председатель правления Черноморнефтегаз, занимает почетное руководящее место в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Пока ему принадлежит 50 процентов акций крымской компании "ЦЕНТР-ПЭР".

Совладельцы — компания с орбиты миллиардера Леонида Юрушева, связываемого с окружением Януковича и енакиевской бандитской группировкой 90-х. Также компания сбежавшего в Крым беглого экс-министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, а завод его дочери в Сумах — обеспечивал оборудованием оборонные предприятия России. Лебедев и Франчук происходят из Краснодарского края.

Компания ЦЕНТР-ПЭР с 2015 года зарегистрирована по российскому законодательству.

Также Франчук — владелец 25% акций в ООО Тифлис, которая входит в орбиту крымского ресторатора и винодела Анатолия Контридзе. Там же по 25% акций владеет оффшорская компания на Кипре и гражданка России Елена Шубина.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

Это знаменитый грузинский ресторан Тифлис, в котором Контридзе принимал высокие украинские чины. Одно время, и Виктора Федоровича.

Фотография на официальной странице ресторана в инстаграме поздравляет "с днем россии". И конечно же, "с днем пабеды".

А вот это уже ресторан в Киеве, с тождественным названием и логотипом. В столице все рестораны Тифлис были закрыты, а вот в Ялте только процветает.

Скриншот из видео Хапуга.UA / ©
Скриншот из видео Хапуга.UA

Некоторые источники утверждают, что Контридзе – глава мафиозного клана под протекцией ФСБ.

Что ж, у бывшего зятя Кучмы, а ныне — подозреваемого в хищении государственных средств — есть прибыль от бизнеса в оккупированном Крыму, который ведет совместно с людьми, которые толеруют российский режим.

Следует отметить, что Игорь Франчук в 2020 году занимал пост советника вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Министерство направлено на развитие военно-промышленного комплекса. Следовательно, занимаемая в прошлом должность вполне могла дать политику и бизнесмену Франчуку нужные связи для участия в сделках.

Уже на следующий день после пресс-релиза Нацполиции было опубликовано открытое письмо от американской компании Sinclair&Wilde, обвиняющей украинскую сторону в коррупции на поставках формы.

К сожалению, персона иностранца-организатора схемы для общественности пока остается инкогнито. Но мы будем следить за ходом этого дела, чтобы рассказать о дальнейших подробностях.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Никогда не было — и снова! Бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ!

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