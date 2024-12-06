Никогда не было — и вот снова: бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ

Обогатились, обворовав военных. Хапуги, которых мы вам сегодня покажем, проверили наглую схему с контрактом почти на миллиард государственных гривен.

Сколько они успели украсть и что будет с дельцами — участники сделки, их имена и лица — в проекте Хапуга.UA.

Трагический и героический 2022 год. Когда Вооруженные силы отражали нашествие врага и освобождали украинские земли, горстка хапуг наваривалась на военных. Фигуранты провернули многомиллионную аферу при закупке более одного миллиона комплектов одежды для нашей армии.

Скриншот из видео Хапуга.UA

По данным следствия, иностранный гражданин, имя которого пока не называют, заключил договор на отшивку и поставку единостроя с Турецким производителем. Стоимость сделки — 25,6 миллионов долларов. С Министерством обороны Украины через подконтрольную фирму было заключено пять договоров на один миллион комплектов одностроя общей стоимостью уже 35 миллионов долларов.

Кроме завышения цены на 30% для Минобороны, хапуги еще и бросили турецкую сторону, заплатив ей всего 10 миллионов. Таким образом, по тогдашнему курсу, хапуги положили в свои карманы более 800 000 000 гривен.

Организовал схему иностранец-мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии.

По данным нацпола, помогали иностранцу провернуть сделку советник экс-замминистра обороны Роман Балыкин. Он владелец автомобильного холдинга группы компаний АТЛ.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Это не первое участие Балыкина в оборонных заказах. Скандал со сделками во время обустройства военного полигона Широкий Лан Николаевской области тоже ведет к Балыкину.

В 2016 году Министерство обороны Украины заключило договор с ООО "Рост" на выполнение строительных работ на полигоне стоимостью 232 миллиона гривен. Несмотря на невыполнение условий договора должностные лица Министерства приняли работы и перечислили средства предприятию.

По версии следствия, ООО не выполнила работ на 37 миллионов гривен.

По состоянию на 2016 год бенефициарами компании "Рост" были Дмитрий Пашковский, ООО "Е-пос" и ООО "Управленческая компания "Столица". Последняя была основана гражданином России, в 2015 году перешла к Пашковскому. Владельцами "Е-пос" был также Пашковский и компания "ТЛА Киев". В 2019 году ТЛА Киев перешла к Оксане Балыкиной — вероятно жене Романа Балыкина.

Скриншот из видео Хапуга.UA

А вот подрядчиком "Роста" на этом объекте стало ООО АТЛ Автосервис, которые в том же 2016 основали Дмитрий Романович Балыкин, сын нашего героя и Дмитрий Пашковский.

В 2020 году дело передали Высшему Антикоррупционному суду. Суд назначил для Балыкина залог — 2,1 миллиона гривен, который в 2022 году уменьшили до всего 780 тысяч гривен.

Загадочно, но факт – Дмитрий Пашковский также выступает в роли адвоката Балыкина. Его юридическая фирма зарегистрирована по тому же адресу в Киеве, где и большинство компаний группы АТЛ – на Симиренко, 36.

В 2023 году Балыкин создал новое предприятие "БиЭмСи Украина", специализирующееся на производстве автомобилей, запчастей и оружия.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Только за последние пять месяцев компания выиграла тендеры на поставку автомобильных шин для одной воинской части почти на 1 миллион 300 тысяч гривен.

Похоже, это был лишь разгон перед началом новой серии коррупционных сделок, но произошло не так, как желалось. По сообщениям Нацпола по делу о завладении бюджетными средствами на закупках формы решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.

Балыкину, как и другим фигурантам, грозит до 12 лет лишения свободы.

СМИ пишут, что другие двое подельников в схеме — бывший нардеп и его сын — Игорь и Ярослав Франчуки.

Игорь Франчук — бывший зять экс-президента Леонида Кучмы, до конца 90-х состоял в браке с Еленой Кучмой. Несколько созывов в Верховной Раде, экс-председатель правления Черноморнефтегаз, занимает почетное руководящее место в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Пока ему принадлежит 50 процентов акций крымской компании "ЦЕНТР-ПЭР".

Совладельцы — компания с орбиты миллиардера Леонида Юрушева, связываемого с окружением Януковича и енакиевской бандитской группировкой 90-х. Также компания сбежавшего в Крым беглого экс-министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, а завод его дочери в Сумах — обеспечивал оборудованием оборонные предприятия России. Лебедев и Франчук происходят из Краснодарского края.

Компания ЦЕНТР-ПЭР с 2015 года зарегистрирована по российскому законодательству.

Также Франчук — владелец 25% акций в ООО Тифлис, которая входит в орбиту крымского ресторатора и винодела Анатолия Контридзе. Там же по 25% акций владеет оффшорская компания на Кипре и гражданка России Елена Шубина.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Это знаменитый грузинский ресторан Тифлис, в котором Контридзе принимал высокие украинские чины. Одно время, и Виктора Федоровича.

Фотография на официальной странице ресторана в инстаграме поздравляет "с днем россии". И конечно же, "с днем пабеды".

А вот это уже ресторан в Киеве, с тождественным названием и логотипом. В столице все рестораны Тифлис были закрыты, а вот в Ялте только процветает.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Некоторые источники утверждают, что Контридзе – глава мафиозного клана под протекцией ФСБ.

Что ж, у бывшего зятя Кучмы, а ныне — подозреваемого в хищении государственных средств — есть прибыль от бизнеса в оккупированном Крыму, который ведет совместно с людьми, которые толеруют российский режим.

Следует отметить, что Игорь Франчук в 2020 году занимал пост советника вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Министерство направлено на развитие военно-промышленного комплекса. Следовательно, занимаемая в прошлом должность вполне могла дать политику и бизнесмену Франчуку нужные связи для участия в сделках.

Уже на следующий день после пресс-релиза Нацполиции было опубликовано открытое письмо от американской компании Sinclair&Wilde, обвиняющей украинскую сторону в коррупции на поставках формы.

К сожалению, персона иностранца-организатора схемы для общественности пока остается инкогнито. Но мы будем следить за ходом этого дела, чтобы рассказать о дальнейших подробностях.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Никогда не было — и снова! Бывший зять Кучмы обворовывает Украину и зарабатывает в РФ!

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