"Никогда не говори никогда": почему в определенный момент войны в Украине действительно могут появиться западные войска

Речь не идет именно о натовских войсках, потому что их как таковых не существует. Силы Альянса – это ВС его стран-членов. Поэтому вопрос отправки войск западных стран в Украину – это личное дело каждого государства.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, не секрет, что определенное количество западных военных присутствует в Украине. Отчасти эту "тайну" уже раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, эмоционально объясняя, почему не может предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые способны серьезно повредить Керченский мост. Еще в конце февраля он заявил, что Берлин не может себе позволить присутствие немецких военных в Украине, которые помогали бы Киеву с наведением ракет Taurus на цели, как это делают Британия и Франция со своими Storm Shadow и SCALP.

Необходимость присутствия немецких военных для наведения Taurus опровергли как немецкие политики и эксперты, так и производитель этих ракет. Нежелание передать Украине Taurus – личный страх Шольца перед Россией и Путиным. Отчасти это также вопрос управления рисками мифической эскалации, хотя Кремль уже использовал все военные средства против Украины, кроме ядерного оружия. Поэтому, не совсем понятно, о какой эскалации идет речь. Тем не менее, такого же принципа продолжают придерживаться и в Вашингтоне.

Но подход к этому принципу в Европе на третьем году полномасштабной войны России против Украины начинает меняться.

Во-первых, после переназначения Путина в России еще на шесть лет, когда Кремль нарисовал ему более 87% голосов, уже всем понятно, что Москва не остановится, ее экономика на военных рельсах, и эти "выборы" были скорее референдумом по продолжению войны.

Во-вторых, на фоне политического хаоса в США и вероятности второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом, который уже делает неоднозначные заявления о поддержке союзников по НАТО, все больше европейских лидеров понимают, что нужно развивать свои ОПК и региональные альянсы, больше полагаясь на собственные силы.

Это не "стратегическая автономия" Европы от Америки или "смерть мозга НАТО", о которой несколько лет назад говорил президент Франции Эммануэль Макрон, а своего рода прививка от возможного разворота США в сторону изоляционизма и большей сосредоточенности Америки в Китае. И заявления Макрона о возможности отправки в Украину западных войск – его эхо.

Почему стоит всерьез воспринимать заявления Макрона и других европейских лидеров, что на каком-то этапе войны в Украине действительно могут появиться западные войска? От чего это зависит и как может отреагировать Москва? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Ночной кошмар Путина: НАТО приближается

В преддверии Второй мировой в одной из своих речей президент США Рузвельт, убежденный в неизбежности войны, призвал свою страну к "карантину для борьбы с эпидемией беззакония в мире, эпицентром которой являются авторитарные государства". Однако тогда в Конгрессе царил жесткий изоляционизм, действовал закон о нейтралитете, и эта речь Рузвельта была воспринята крайне отрицательно. Что-то похожее в США происходит и сейчас.

ТСН.ua уже писал, что после встречи с Дональдом Трампом во Флориде в начале марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина не получит ни копейки вооруженной помощи в случае победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года. "Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится", – передал слова Трампа премьер Венгрии. В Европе уже не отрицают тот факт, что Орбан ретранслирует пророссийские месседжи. Поэтому никто не знает, можно ли верить его словам о том, что сказал Трамп, в отличие от публичных заявлений самого Трампа, что он бы закончил войну России против Украины за 24 часа, договорившись с Путиным. Не менее пессимистические заявления раздаются и в сторону европейских союзников США по НАТО. Трамп уже несколько смягчил свою риторику, заявляя, что Америка придет на помощь в случае нападения в обмен на уплату Европой своей справедливой доли оборонных расходов. Однако напомним, что ранее Трамп и это ставил под сомнение, угрожая во время своего президентства даже выходом США из НАТО.

Несмотря на то, что Украина и урегулирование войны в Европе стали заложниками президентских предвыборных баталий в США, о возможном сокращении американской военной помощи Киев предупреждали еще в конце 2022 года. Поэтому возможное изменение американского курса для Украины и Европы не должно быть неожиданностью. Уже летом прошлого года, когда Британия, а затем Франция передали Украине свои дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, в британских дипломатических и экспертных кругах начала всерьез дискутироваться вероятность отправки их войск в Украину на определенном этапе войны. Затем об этом впервые публично сказал бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко по возвращении из своей дипмиссии в Лондоне во второй половине 2023 года.

"Британия – это первая страна среди западных членов НАТО, которая публично обсуждает возможность непосредственного участия британских военных в конфликте в какой-то момент, если Украина будет проигрывать. Они не говорят о непосредственном участии военного контингента Великобритании в боевых действиях на территории Украины, но понимают, и уже вынесли это в публичный дискурс, что рано или поздно в условиях проигрыша Украины им придется воевать с Россией где-то в Европе", — отмечала еще в феврале в своей колонке для ТСН.ua глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

По словам старшего научного сотрудника Hudson Institute Люка Коффи, Великобритания неоднократно поощряла своих европейских соседей поддерживать Украину. В начале 2022 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения, королевские ВВС уже доставляли в Украину крайне необходимое оружие.

"Пожалуй, самым смелым проявлением поддержки Украины стала поставка Британией прошлым летом ракет Storm Shadow дальностью 250 км. Они стали первым дальнобойным оружием, которое Запад предоставил Украине. Вскоре после этого французы предоставили свою версию той же ракеты (SCALP – ред.). "Дальность действия ракеты отбросила российский флот достаточно далеко от украинских вод, чтобы продолжить экспорт зерна в страны Глобального Юга", — отмечает Люк Коффи.

Украину уже не бросят: негласный тандем Британии и Франции

С самого начала полномасштабного российского вторжения, когда стало ясно, что план "Киев за три дня" провалился, Москва начала угрожать Украине и Западу применением ядерного оружия. В последние несколько месяцев, особенно после заявления Эммануэля Макрона о возможности отправки в Украину западных войск, Кремль и лично Путин снова начали публично угрожать ядерным оружием, говоря вроде бы о том, что их триада более современная, чем американская.

На самом деле, Россия уже давно использует так называемую политику стратегической неопределенности. Что это значит? Никто точно не знает, действительно ли Путин готов нажать ядерную "кнопку". Он может пойти на это, а может и нет. По словам председателя Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, в настоящее время Альянс не видит никаких движений со стороны России, свидетельствующих о подготовке России к возможному ядерному удару. Однако для западных партнеров и союзников это весомый сдерживающий фактор в вопросе передачи Украине более мощного оружия, как, например, дальнобойные ракеты ATACAMS или Taurus. А Макрон своим заявлением о возможности появления западных войск в Украине первым среди западных лидеров за более чем два года полномасштабной российской войны повысил ставки, используя ту же политику стратегической неопределенности.

Плохо, что это заявление Макрона сразу же бросились опровергать почти все европейские лидеры от Берлина до Вашингтона, за исключением опять же Британии, Польши, стран Балтии и нескольких скандинавских государств. И здесь нужно еще раз обратить внимание на негласный тандем Лондона и Парижа в этом вопросе. Именно эти две европейские страны обладают ядерным оружием, поэтому, кому как не им делать соответствующие заявления.

К тому же есть еще один очень весомый фактор: если до 24 февраля 2022 года Украину, по сути, списывали со счетов, считая, что мы не устоим перед российским нашествием; то сейчас, понимая стратегические последствия проигрыша Украины для континента, европейские союзники готовы брать на себя инициативу и ответственность, если, например, российские войска снова пойдут в Одессу или Киев.

"Франция способна выделить одну дивизию, то есть около 20 тыс. человек, для участия в коалиции в течение 30 дней. Она способна командовать коалиционным армейским корпусом численностью до 60 тыс. человек, объединив французскую дивизию и национальные силы с одной или несколькими дивизиями союзников". Штаб корпуса является важной структурой для управления сухопутными операциями разной интенсивности от урегулирования кризисных ситуаций или миссий заверения до операций высокой интенсивности», — написал в своей статье для Le Monde начальник Генштаба французской армии Пьер Шилль.

Эта колонка была опубликована уже после встречи Шольца, Макрона и польского премьера Туска в Берлине в формате Веймарского треугольника неделю назад, где никто из трех европейских лидеров, даже Макрон, не упомянул о возможности появления западных войск в Украине. А Шольц еще раз подчеркнул, что "мы (наверное, он имел в виду Германию и НАТО – ред.) не находимся в состоянии войны с Россией".

По мнению главы комитета ВР по внешней политике Александра Мережко, некоторые западные лидеры сейчас могут быть немного напуганы и говорить "нет" возможности появления западных войск в Украине, но очень скоро вскоре могут сказать "да". И это, кстати, очень весомый сдерживающий фактор по отношению к Путину. Запад также понял: если нам не удастся, предотвратить Третью мировую войну и нападение России на страну-члена НАТО будет невозможно.

"Я помню первые недели после начала полномасштабного вторжения. Было впечатление, что мир замер в шоке. Были даже заявления некоторых стран, которые свидетельствовали, что нас списали, потому что им даже было выгодно вернуться в business as usual с Россией. Но мы доказали. нашу способность, как государства, и на Западе, мне кажется, существует традиция помогать тем, кто помогает себе, они увидели, что более двух лет мы эффективно боремся против "второй" армии мира, что мы освободили более половины оккупированной после 24 февраля 2022 года. территории, в определенном смысле установили контроль над Черным морем, и российский флот просто скрылся с позором. И это поражает", — сказал в интервью ТСН.ua Александр Мережко.

Следует напомнить, что впервые о возможности отправки западных войск в Украину Эммануэль Макрон сказал 26 февраля в Париже после неформального саммита западных партнеров по дальнейшей поддержке Украины. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Париж) Николя Тензер подтверждает, что это заявление французского президента стало определенным шоком для союзников. Однако, по мнению эксперта, они не должны были этому удивляться, ведь на встрече 26 февраля в Париже за закрытыми дверями этот вопрос проговаривался, но, скорее всего, большинство союзников не знали, что Макрон собирался говорить об этом публично.

Пока вопрос появления в Украине западных войск, по словам заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, это больше гипотетическая история. Но так как она уже начала обсуждаться, это значительное повышение ставок и значительная глава в наших отношениях с европейскими странами.

"Я понимаю, почему это делает Макрон, пытаясь перетянуть лидерство в Европе на себя (во времена нехватки лидерства США в ЕС, хотя это для Макрона второй президентский срок во Франции, и после 2027 года он уже не сможет баллотироваться снова – ред.). Но все равно такие заявления не могут быть сделаны без какой-либо непубличной проработки, и мы видим, что некоторые страны к этому присоединяются и говорят, что не исключают такой возможности, если это будет необходимо, и это позволяет не столько нам, сколько европейским обществам. привыкнуть к этому мнению, и когда придет время, оно не будет таким шокирующим для них", — сказал в интервью ТСН.ua Егор Чернев.