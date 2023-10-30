"Никогда не сдавайтесь": как 75-летняя жительница Черниговщины полноценно живет, несмотря на травму ноги и протез

75-летняя жительница Черниговской области Любовь Прочухан получила ранения и потеряла ногу из-за ранений. Женщине установили протез, она пытается жить полноценно, несмотря на травму.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Женщина получила травму при обстреле ее села

75-летняя Любовь Почухан каждое утро надевает свой протез. Несмотря на травму, у женщины есть хозяйство — куры, кролики. Поэтому она и часа не может усидеть на месте.

Хозяйство Любви Прочухан

Когда началась оккупация Черниговщины, и их село регулярно обстреливали россияне, местная ферма осталась без нескольких доярок. Любовь Мироновна проработала там всю жизнь, 24 года назад вышла на пенсию. Тогда она предложила свою помощь – доить коров, чтобы скот не страдал. 22 марта 2022 года женщина вышла из коровника, тогда начался обстрел. Осколок попал ей в ногу. Односельчанин привез женщину в ближайшую больницу. Однако из-за активных боевых действий там ей было сложно помочь, а скорые помощи не ездили.

Поэтому Вячеслав Запорожец вывез Любовь Мироновну в больницу в столице.

Любовь Пробуханка

В Вене после установки протеза Любовь станцевала для врачей

Ранение было сложное – началась гангрена. Часть голени и ступню пришлось ампутировать. Пока заживала нога, Любовь Мироновна жила у Вячеслава дома. А потом ее с другими ранеными отправили на протезирование в Австрию. В Вене Любовь Мироновну называли звездой. Она первая из всех раненых начала ходить на протезе и поддерживала других раненых украинцев. Когда ее выписывали – в благодарность женщина станцевала для медиков.

Любовь Пробуханка

В Австрии она мечтала вернуться в роднуе село Анисив, хотя дом Любви был иссечен осколками. Следы от них и на сарае, и на гараже. Местные власти не помогли отремонтировать хозяйственные постройки.

Впоследствии из-за активного образа жизни медики согласились установить женщине более функциональный протез.

Любовь Пробуханка

Любовь Мироновна советует украинцам, несмотря ни на что — радоваться жизни и никогда не сдаваться.

"Люди добрые, которые попали в такую ситуацию, как я — не унывайте, никогда не сдавайтесь! Идите вперед, трудитесь. Упал, встал, отряхнулся — дальше идите", — говорит жительница Черниговщины.

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