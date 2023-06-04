Николаев – без пляжного сезона: в водоемах очень много боеприпасов

Пляжный сезон в Николаевской области официально не начнется – в водоемах очень много боеприпасов.

В Николаеве и области пляжный сезон официально не начнется – в водоемах слишком много боеприпасов. Водолазы-саперы работают как на городских пляжах, так и за городом. Наиболее опасные – кассетные боеприпасы. Их обнаруживают надводными и подводными дронами.

Подробности рассказал корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

Проверить все пляжи и водоемы саперы не успеют – слишком большие площади и большое загрязнение металлом. Потому безопасность граждан на водоемах будет зависеть в первую очередь от них самих.

Еще полгода назад здесь разрывались российские ракеты и снаряды. Летело как в дома, так и в воду.

Как рассказал работающий в Николаеве водолаз-сапер Максим Кифа, из воды доставали очень много кассетных элементов. Под водой много осталось опасных "сюрпризов".

"При погружении не знаешь, что найдешь, под какими элементами будешь проплывать, потому что мы плавали, где разрушены мосты – было много элементов моста, было много взрывоопасных элементов и это самое страшное в нашей работе, потому что не знаешь что находится под водой", — рассказал водолаз.

Водолаз заходит в воду тогда, когда объект обнаружен. На воде уже работает морской дрон. Он имеет эхолот и видит все на глубине до 50 метров. Его стоимость составляет $20 тысяч. Сигнал передается на монитор и уже тогда становится ясно, что нашли саперы. Тогда в воду заходит еще и подводный дрон.

Однако самая большая опасность в таких водоемах все же – кассетные боеприпасы. Они маленькие и очень взрывоопасны. Если обломки снарядов и ракет поднимают водолазы на поверхность, то кассетные – подрывают в воде.

"Мы не рекомендуем купаться в воде, потому что течение, волнами могут быть занесены остатки боеприпасов, тем более кассетные боеприпасы – они более легкие, поэтому сказать стопроцентно, что это безопасная зона – никто не скажет", — пояснила представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк.

Напомним, под Киевом произошел мощный пожар.

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