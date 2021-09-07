Никому не нужен урожай: почему фермеры за бесценок вынуждены продавать арбузы

Никому не нужен урожай: почему фермеры за бесценок вынуждены продавать арбузы

Раньше селяне продавали свои арбузы в соседние государства. Но из-за локдауна и политических кризисов все привычные каналы поставок сломались.

Арбузный коллапс — на Херсонщине селяне не могут продать бахчевые даже по 30-50 копеек за килограмм. Хотя такая оптовая цена, говорят, едва ли не вдвое ниже себестоимости. Однако арбузы уже начинают переспевать, а покупателей очень мало, говорят производители.

Почему не продается полосатый урожай, говорится 7 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Обильно-обильно, друг к другу. Такого урожая арбузов в Херсонской не видели давно. Они выдержали холодную весну, пережили июньские ливни. И вот — результат тяжелого труда. Все эти арбузы вовремя не продали, и они уже перезрели, сетует фермер Николай.

"Засеяли мы 6 гектаров. А смогли продать только три с половиной гектара. На 2,5 га у нас арбузы остались на поле", — рассказывает он.

Вложили в это поле более трехсот тысяч гривен. Выторговали — сто.

Новости Украины: в Херсонской области произошел арбузный коллапс

Хотел, говорит, отдать арбузы даром тем, кто заберет их с поля самостоятельно, но не нашлось людей. Потому что из-за большого урожая продавцов на рынке больше, чем покупателей. В селе Виноградово, которое специализируется на выращивании арбузов, на оптовом рынке атмосфера невеселая.

Ранее, сокрушаются селяне, продавали свои арбузы в соседние государства. Но из-за локдауна и политических кризисов все привычные каналы поставок сломались.

"Страны Балтии брали, белорусы брали, многие брали арбузы. А в этом году вообще никто ничего не берет, границы закрыты", — говорят фермеры.

Единственные, кто распродал свой арбузный урожай — большие фермерские хозяйства, рассказывают в облгосадминистрации. Потому что они как юридические лица имели прямые контракты с торговыми сетями. Поэтому чиновники советуют мелким фермерам объединяться и искать покупателей еще до того, как товар созреет.

Но в этом году, вздыхают на рынке, все это уже не поможет. Между тем полакомиться херсонскими арбузами можно будет еще в течение месяца. Ведь из-за холодной весны и начала лета они созревают позже.

Напомним, украинских фермеров будут страховать от неурожая и краж. Речь идет о возмещении 60% страховых выплат по бюджетных средств.

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