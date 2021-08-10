Касался ниже пояса: во Львове на остановке мужчина приставал к 23-летней девушке, никто не реагировал

Касался ниже пояса: во Львове на остановке мужчина приставал к 23-летней девушке, никто не реагировал

Когда девушка пыталась задержать обидчика тот начал кричать: "Коснешься меня — умрешь!"

Во Львове на остановке общественного транспорта на улице Владимира Великого на 23-летнюю девушку напал мужчина. Он приставал к ней и домогался на глазах у прохожих.

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Об этом потерпевшая рассказала ТСН.ua.

По словам потерпевшей, которая попросила не указывать свое имя, инцидент произошел в понедельник, 9 августа. В тот день она шла на работу и на нее у остановки напал неизвестный мужчина. Он домогался ее и касался ниже пояса. Девушка заметила, что на улице тогда было много людей, однако они не реагировали на ее крики. Потерпевшая вызвала полицию, однако извращенец хотел уйти. Тогда она позвонила своему парню и они пытались не дать нападающему убежать.

"Мы с парнем 20 мин. За ним шли, поскольку он бежал, и не хотел ждать полицию. Это была моя просьба не разбираться с ним силой, а сделать все законно. При этом всем это лицо начала кричать" коснешься меня — умрешь" и что-то искать в рюкзаке ", — пояснила девушка.

Впоследствии нападающий сел в маршрутку и пытался уехать прочь, однако водитель не тронулся и патрульная полиция задержала подозреваемого. В отделении же нападающий заявил, что "его попутал", потерпевшая написала же заявление.

"Его отмазка: "меня попутал и я захотел в тот момент, это сделать", — сказала потерпевшая.

Девушка, на которую напал мужчина заметила, что она находится в подавленном состоянии и планирует обращаться к психологу.

На фото нападающий в полиции. Автор: потерпевшая девушка

В патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.ua инцидент подтвердили. Там пояснили, что их работники выехали на место после вызова, однако из-за того, что мужчина пытался убежать, не сразу нашли заявителя и подозреваемого.

"Патрульные остановились перед маршруткой на улице Выговского, в которую этот человек пытался сесть. Его задержали. Пострадавшую и нападающего в разных автомобилях отвезли в участок для написания заявления и выяснения обстоятельств. Личность нападавшего установили, это — мужчина 1973 года рождения", — объяснила нам пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Напомним, на Волыни задержали 21-летнего извращенца, который сексуально домогался женщин.

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